Jetzt noch zum Fernstudium anmelden

Berufstätige, die sich im neuen Jahr per Fernstudium berufsbegleitend weiterqualifizieren möchten, können sich noch bis zum 31. Januar und in einigen Studiengängen noch darüber hinaus bewerben: Das zfh hat die Anmeldefrist verlängert und nimmt Online-Bewerbungen unter www.zfh.de/anmeldung für viele weiterbildende Fernstudiengänge noch an.Die verlängerte Anmeldefrist gilt beispielsweise für 16 MBA-Fernstudiengänge, darunter sechs MBA- Fernstudienangebote unterschiedlicher Ausrichtung am Campus Zweibrücken der Hochschule Kaiserslautern, Management in der Weinwirtschaft MBA an der Hochschule Geisenheim, Digital Finance, Strategie & Accounting MBA an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen und das MBA-Fernstudienprogramm mit wählbaren Vertiefungsrichtungen am RheinAhrCampus der Hochschule Koblenz.Auch für viele Masterfernstudiengänge, wie beispielsweise das Fernstudium, Elektrotechnik (M.Sc.), Informatik (M.C.Sc.), Facility Management (M.Sc.), Konstruktionsbionik (M.Eng.) oder Zuverlässigkeitsingenieurwesen (M.Eng.) können sich Interessierte noch bewerben. Für Bewerberinnen und Bewerber ohne ersten Hochschulabschluss gelten in vielen Fällen abweichende Fristen.Wer kein komplettes Masterfernstudium absolvieren möchte, kann sich mit einzelnen Modulen gezielt weiterqualifizieren oder ein Zertifikatsstudium wie etwa Integrierte Mediation belegen. Fachkraft für Kita-Sozialraumarbeit heißt ein Zertifikatskurs an der Hochschule Koblenz, für den es noch freie Plätze gibt.Neben den Master-Fernstudienangeboten stehen in einigen Bachelorstudiengänge noch freie Studienplätze zur Verfügung: Bildungs- und Sozialmanagement mit Schwerpunkt frühe Kindheit (B.A.), Pädagogik der Frühen Kindheit (B.A.) beide an der Hochschule Koblenz.Die berufsbegleitenden Fernstudienangebote der Hochschulen im zfh-Verbund zeichnen sich zum einen durch eine hohe Flexibilität aus: Studieren, wann und wo man möchte, anhand von Studienbriefen, E-Learning-Anwendungen und virtueller Lernbegleitung auf einer Lernplattform erleichtert es gerade Berufstätigen, sich weiter zu qualifizieren. Zum anderen schätzen sie die engmaschige Studienbegleitung während der Online-Studienphasen und den persönlichen Austausch mit Mitstudierenden und Lehrenden in den Präsenzveranstaltungen.Weitere Informationen unter www.zfh.de Anmeldung unter: www.zfh.de/anmeldung