Jetzt informieren und zum Fernstudium an der GSRN anmelden

Für Kurzentschlossene bietet die Graduate School Rhein-Neckar (GSRN) noch zwei Informationsveranstaltungen zu zwei berufsbegleitenden MBA-Fernstudiengängen an: Am Mittwoch, den 25. Januar 2023 um 17:00 Uhr geht es um Logistik – Management & Consulting MBA – wer teilnehmen möchte erhält nach einer Mail an Annkathrin Scheller über info@gsrn.de einen Zugangslink zum Zoom-Meeting. Am Dienstag, den 31. Januar 2023 um 17:00 Uhr erfahren Fernstudieninteressierte alles Wissenswerte zum berufsbegleitenden MBA-Studium Internationale Betriebswirtschaftslehre. Hier erfolgt die Anmeldung zum Webmeeting an Sophia Richter an sophia.richter@gsrn.de . Alle Interessierten sind zu beiden Veranstaltungen herzlich willkommen.Der Fernstudiengang bietet sowohl im Logistikbereich Beschäftigten, aber auch Quereinsteigern, die in den Logistikbereich wechseln möchten, beste Weiterbildungsmöglichkeiten. Die qualifizierte Ausbildung ermöglicht es, Führungspositionen im Bereich Industrie, Handel, Verkehrswirtschaft, Logistikdienstleistung oder Unternehmensberatung zu übernehmenDas Fernstudium vermittelt künftigen Führungskräften internationale Management-Kompetenzen verbunden mit betriebswirtschaftlichem Know-how. Gleichzeitig lernen die berufstätigen Studierenden, wie kritisch-rationales Handeln mit ethischen Grundsätzen und sozialen Aspekten zu vereinen ist.Sowohl für diese beiden Fernstudiengänge als auch für das Fernstudium Digital Finance, Strategie & Accounting MBA an der GSRN gibt es noch freie Plätze, für die sich Interessierte noch beim zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund unter www.zfh.de/anmeldung für das Sommersemester 2023 bewerben können. Das zfh unterstützt die Hochschulen des zfh-Verbunds bei der Durchführung von Fernstudiengängen.Die Studienangebote richteten sich an alle, die sich nahezu zeit- und ortsunabhängig neben Beruf und anderen Verpflichtungen weiterqualifizieren möchten. Sie erwerben nach einer Regelstudienzeit von vier Semestern einen international anerkannten MBA-Abschluss der staatlichen Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG) – die GSRN ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der HWG. Angesprochen sind Absolventinnen und Absolventen eines ersten Hochschulabschlusses mit anschließender einjähriger Berufspraxis. Auch beruflich Qualifizierte ohne Erststudienabschluss aber mit mehrjähriger Berufserfahrung werden nach erfolgreicher Eignungsprüfung zum MBA-Studium zugelassen.Weitere Informationen: www.zfh.de/mba/bwl und www.gsrn.de/internationale-betriebswirtschaftslehre www.zfh.de/mba/logistik und www.gsrn.de/logistik www.zfh.de/mba/finance und www.gsrn.de/digital-finance-strategie-accounting