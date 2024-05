Jetzt informieren: Berufsbegleitend zum Bachelor of Engineering

Am Mittwoch, den 12. Juni 2024 um 18 Uhr lädt die Technische Hochschule Aschaffenburg alle Weiterbildungsinteressierten zu einem virtuellen Info-Abend ein: Das Studiengangsteam stellt die berufsbegleitenden Bachelorstudiengänge Elektro- und Informationstechnik und Wirtschaftsingenieurwesen vor und informiert über das flexible Blended Learning Konzept. Im Anschluss stehen die Studiengangleiter Prof. Dr. Jürgen Vaupel und Prof. Dr.-Ing. Michael Mann für alle Fragen der Teilnehmenden zur Verfügung. Für diejenigen, die am 12.06.2024 nicht teilnehmen können, findet eine Präsenz-Informationsveranstaltung am 05. Juli 2024 statt. Alle Interessierten sind herzlich willkommen an der TH Aschaffenburg, Würzburger Straße 45, 63743 Aschaffenburg. Wer dabei sein möchte, wird gebeten sich unter berufsbegleitend-studieren@th-ab.de für eine der beiden kostenfeien Veranstaltungen anzumelden.Gute KarrierechancenGerade im technischen Bereich besteht eine hohe Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften, wodurch gut ausgebildete Bewerberinnen und Bewerber beste Karrierechancen haben. Die Studienangebote der TH Aschaffenburg richten sich an Techniker/innen, Meister/innen und qualifizierte Facharbeiter/innen, die sich neben dem Beruf für die nächste Karrierestufe weiterbilden möchten. Für diejenigen, die sich nicht sofort für ein vollständiges Bachelorstudium entscheiden möchten, bietet sich das Modulstudium an. Dabei können individuell ausgewählte Module aus beiden Studienangeboten kombiniert und mit einem Hochschulzertifikat abgeschlossen werden.Elektro- und Informationstechnik (B. Eng.) – berufsbegleitendDieses Studienangebot richtet sich vorwiegend an technisches Personal mit abgeschlossener Berufsausbildung auf den Gebieten der Elektro- und Informationstechnik. Auch Personen mit einem Fach- oder allgemeinen Hochschulabschluss, die über mindestens ein Jahr relevante Berufserfahrung verfügen, sowie Studienabbrecher sind willkommen. Das Studium ermöglicht es ihnen, sich für steigende berufliche Anforderungen zu qualifizieren und ihre Karrierechancen zu verbessern. Der Studienabschluss Bachelor of Engineering legt den Grundstein für Ingenieurtätigkeiten in verschiedenen Branchen, von der Automobilindustrie bis zur Energieversorgung.Wirtschaftsingenieurwesen (B. Eng.) – berufsbegleitendDas Studium Wirtschaftsingenieurwesen bietet eine breite Grundlage in den Bereichen Ingenieurwissenschaften und Betriebswirtschaftslehre. Es bildet Generalisten für technologie-orientierte Unternehmen aus und bereitet sie auf Managementaufgaben an der Schnittstelle zwischen Technik und Wirtschaft vor. Die Studierenden erlernen Arbeitsweisen als Ingenieur/in und als Betriebswirt/in. Schlüsselkompetenzen wie Projektmanagement, Personalführung oder interkulturelles Verständnis zählen ebenfalls zu den Studieninhalten.Die TH Aschaffenburg kooperiert bei diesen Studienangeboten mit der Hochschule Darmstadt. Das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund in Koblenz unterstützt die Hochschulen bei der Durchführung der Fernstudienangebote.Weitere Informationen unter: