Jetzt berufsbegleitend weiterqualifizieren: Fernstudium Unternehmensführung (MBA)

Am Mittwoch, den 27. April 2022 ab 17 Uhr informiert die Graduate School Rhein-Neckar (GSRN), eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG), über den berufsbegleitenden MBA-Fernstudiengang Unternehmensführung. Prof. Dr. Elmar Günther, Studiengangsleiter und Sophia Richter, Programm Managerin stellen die aktualisierten Studieninhalte vor und beantworten individuelle Fragen zu Zugangsvoraussetzungen und Abläufen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen – sie werden gebeten eine Mail an sophia.richter@gsrn.de zu senden und erhalten anschließend einen Zugangslink zum Online-Meeting.Wie gelingt es Führungskräften, in einem sich rasant ändernden Marktumfeld kompetitiv zu bleiben? Das Fernstudium MBA Unternehmensführung vermittelt den Studierenden das Wissen, um komplexen Herausforderungen in allen Managementfeldern des Unternehmens zu begegnen. Die Schwerpunkte des Studienangebots liegen auf den Themen Unternehmensführung, Digitale Transformation, Leadership und Nachhaltigkeit. Angesprochen sind Hochschulabsolventinnen und -absolventen aller Fachrichtungen mit mindestens einjähriger Berufserfahrung nach dem Erststudium. Auch beruflich Qualifizierte ohne Erststudium, aber mit einschlägiger Berufserfahrung, können über eine Eignungsprüfung zum Studium zugelassen werden. Der Studiengang ist akkreditiert und schließt mit dem international anerkannten Titel Master of Business Administration (MBA) ab. Wer keinen MBA-Abschluss anstrebt, sondern sich gezielt in einzelnen Bereichen weiterqualifizieren möchte, hat die Möglichkeit, einzelne Module als Zertifikatsstudium zu belegen.Die GSRN und die HWG Ludwigshafen bieten den Fernstudiengang in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund an. Interessierte haben ab dem 2. Mai die Möglichkeit, sich unter www.zfh.de/?id=406 für das Wintersemester 2022/23 zu bewerben.Weitere Informationen zum Studiengang unter: https://gsrn.de/studienangebote/unternehmensfuehrung/ und www.zfh.de/mba/unternehmensfuehrung