Jetzt berufliche Ziele überdenken: Berufsbegleitend zum MBA

Trotz der aktuellen Kontaktsperre ist es weiterhin möglich, sich über Fernstudiengänge zu informieren: Die Hochschule Kaiserslautern bietet am Donnerstag, den 23. April 2020 um 17:00 Uhr eine Online-Informationsveranstaltung an. Alle Interessierten können daran bequem von zu Hause teilnehmen. Das MBA-Team der berufsbegleitenden Fernstudiengänge am Campus Zweibrücken der Hochschule, stellt fünf MBA-Fernstudiengänge mit unterschiedlicher fachlicher Ausrichtung vor: MBA Vertriebsingenieur/in, MBA Marketing-Management, MBA Motorsport-Management, MBA Sport-Management und MBA Innovations-Management. Wer teilnehmen möchte, kann sich bei Bianca Welsch zum Online-Meeting anmelden: welsch@ed-media.orgDie Fernstudiengänge richten sich an Berufstätige, die sich weiterqualifizieren und auf eine Führungsposition im mittleren und gehobenen Management vorbereiten möchten. Ein berufsbegleitendes Fernstudium ermöglicht es, weiterhin seinen bisherigen Job ohne Einkommensverzicht zu verfolgen. Berufstätige studieren weitgehend zeit- und ortsunabhängig nach dem Konzept des Blended Learning, das sich aus ca. 75 Prozent Selbststudienphasen anhand von Studienbriefen und virtuellen Lernelementen und ca. 25% Präsenzveranstaltungen vor Ort an der Hochschule zusammensetzt. In Coronazeiten finden Präsenzphasen oft online, etwa in Form von Webmeetings mit Live-Chat statt.Die Hochschule Kaiserslautern, Campus Zweibrücken bietet seit über 20 Jahren erfolgreich Fernstudiengänge in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund an. Hier können sich alle Interessierten zum kommenden Wintersemester 2020/21 vom 04. Mai bis zum 15. Juli 2020 online anmelden: www.zfh.de/anmeldung Weitere Informationen unter: