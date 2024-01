Jetzt an der TH Mittelhessen berufsbegleitend weiterqualifizieren

Wer sich im neuen Jahr neben dem Beruf auf die nächste Karrierestufe vorbereiten möchte, kann sich am Samstag, den 13. Januar 2024 um 11:00 Uhr ausführlich informieren. Das Team des Fernstudienstudienzentrums der TH Mittelhessen stellt drei berufsbegleitende Masterfernstudiengänge vor: Facility Management M.Sc ., Logistik M.Sc . und Wirtschaftsingenieurwesen MBA Eng. Die Teilnehmenden erfahren alles über Inhalt und Ablauf, die Organisation und Zugangsvoraussetzungen für Interessierte mit und ohne Erststudium. Im Anschluss haben sie Gelegenheit individuelle Fragen zu stellen. Die Veranstaltung findet an der Technische Hochschule Mittelhessen, Wilhelm-Leuschner-Straße 10, 61169 Friedberg, Gebäude B1, Raum B1.0.01 von 11:00 bis ca. 14:00 Uhr statt.Die drei Fernstudiengänge der THM sprechen Berufstätige an, die sich fachlich oder persönlich weiterentwickeln möchten. Dabei richtet sich das Angebot sowohl an Berufstätige mit erstem Hochschulabschluss und einer mindestens einjährigen Berufserfahrung, aber auch an beruflich Qualifizierte ohne Erststudium mit mehrjähriger einschlägiger Berufserfahrung. Letztere werden unter bestimmten Voraussetzungen über eine Eignungsprüfung zum Masterstudium zugelassen.Der Fernstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen mit dem Titel MBA and Engineering (MBA Eng) eröffnet Absolventen mit dieser Doppelqualifikation an der Schnittstelle zwischen Technik und Wirtschaft beste berufliche Aussichten. Er ist insbesondere für Ingenieure, Informatiker oder Naturwissenschaftler geeignet, die weiterführende theoretische Kenntnisse und Managementkompetenzen erwerben möchten.Mit dem Fernstudium Facility Management M.Sc . qualifizieren sich die Studierenden für die technische und betriebswirtschaftliche Aufgaben innerhalb des Anlagen- und Gebäudemanagements.Das Fernstudium Logistik, das ebenfalls mit dem akademischen Grad Master of Science abschließt, bereitet die Studierenden optimal auf die Anforderungen in der Logistik-Branche vor. Die Studieninhalte erstrecken sich von Betriebswirtschaftslehre über Soft Skills hin zu Wirtschaftsenglisch, Arbeitstechniken, Logistikplanung und Controlling.Alle drei Studienangebote sind akkreditiert und die Abschlüsse international anerkannt.Das Fernstudienzentrum der TH Mittelhessen führt die Fernstudiengänge seit vielen Jahren erfolgreich in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund durch. Beim zfh können sich Interessierte für das kommende Sommersemester bewerben unter: http://www.zfh.de/anmeldung/ Details zu den Fernstudiengängen unter http://www.thm.de/fsz/