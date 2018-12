Internationale Logistik-Karriere

05.12.18

Am Samstag, den 15. Dezember um 11:00 Uhr lädt die Hochschule Ludwigshafen am Rhein alle Interessierten zu einem On- und Offline-Meeting ein: Sabine Scheckenbach, Studiengangsleiterin des Masterstudiums und Professorin der Hochschule, stellt das Konzept des englischsprachigen Fernstudiums Logistics – International Management & Consulting MBA ausführlich vor. Anna Meshchanova, die aus Russland stammt und in Mannheim lebt und arbeitet, absolviert zurzeit das berufsbelgeitende MBA-Studium. Sie wird über ihre Erfahrungen im Fernstudium berichten und auch warum sie sich für dieses Programm entschieden hat. Iris Zimmermann, Koordinatorin des internationalen Studiengangs informiert und berät persönlich zu Organisation und Bewerbung.Interessierte können sich entweder persönlich vor Ort informieren oder online bequem von zu Hause oder aus dem Büro. Sie erfahren Details über das Studienprogramm, die Studieninhalte und den Ablauf des viersemestrigen Fernstudienangebots. Mit der Anmeldung bei Iris.Zimmermann@hs-lu.de erhalten Teilnehmende den Link zur Online-Veranstaltung oder sie kommen an die Hochschule, Gebäude B, Raum 321 (3. Stock), Ernst-Boehe-Straße 4 in 67059 Ludwigshafen. Alle Interessierten sind herzlich willkommen.Wer sich für eine Karriere in internationaler Logistik vorbereiten möchte, erwirbt mit demberufsbegleitenden Fernstudium Logistics – International Management & Consulting MBA die nötigen Fachkenntnisse und Kompetenzen. Der rein englischsprachige Fernstudiengang richtet sich an Berufstätige, die den nächsten Schritt ihrer Karriere planen. Sowohl Beschäftigte, die bereits in der Logistikbranche tätig sind, als auch Quereinsteiger können sich bewerben. Das Ziel des interdisziplinär ausgerichteten Fernstudiums ist es, den Studierenden Management Know-how auf akademischem Niveau zu vermitteln. „Anhand fachübergreifenden Methodenwissens und praktischer Beispiele lernen die Studierenden globalen und interkulturellen Anforderungen strategisch zu begegnen und fundierte Entscheidungen zu treffen“, fasst Sabine Scheckenbach die Zielsetzung des Studiengangs zusammen.Die Hochschule Ludwigshafen am Rhein führt den Fernstudiengang in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund durch. Neben Absolventen eines Bachelor-Studiums können sich auch beruflich Qualifizierte ohne Erststudienabschluss bewerben. Sie werden unter bestimmten Voraussetzungen über eine Eignungsprüfung zum Studium zugelassen. Interessierte können sich für das kommende Sommersemester 2019 online bis zum 15. Januar 2019 beim zfh bewerben unter: www.zfh.de/application/ Weitere Informationen: www.zfh.de/mba/logistics/ und www.mba-limc.de