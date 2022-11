Internationale Betriebswirtschaftslehre per Fernstudium

Am Dienstag, den 15. November 2022, informiert die Graduate School Rhein-Neckar (GSRN) der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG Ludwigshafen) über den weiterbildenden Fernstudiengang InternationaleBetriebswirtschaftslehre mit dem akademischen Abschluss MBA - Master of Business Administration. Studiengangsleiter Prof. Dr. Gissel und Programm Managerin Sophia Richter informieren über Zugangsvoraussetzungen, inhaltliche Ausrichtungen in Bezug auf die berufliche Planung und den Einklang von Studium, Familie und Beruf. Die Veranstaltung findet online über ZOOM statt und beginnt um 17.00 Uhr. Willkommen sind alle Weiterbildungsinteressierten, die sich berufsbegleitend durch ein Masterstudium weiterqualifizieren möchten. Wer dabei sein möchte, wird gebeten sich per Mail an sophia.richter@gsrn.de anzumelden und erhält anschließend die Zugangsdaten zur Veranstaltung.Der Fernstudiengang MBA Internationale Betriebswirtschaftslehre ist für Berufstätige im Wirtschaftsbereich die ideale akademische Weiterbildung und verbindet maßgeschneiderte Studieninhalte auf wissenschaftlichem Niveau mit der beruflichen Praxis. Neben den erforderlichen betriebswirtschaftlichen Inhalten werden Soft Skills wie Soziale und Internationale Kompetenz vermittelt, aber auch Wahlmodule in Recht, Soziologie, Finanzwirtschaft oder Makroökonomie angeboten. Hier dienen insbesondere die Präsenzphasen des Studiums zur Kompetenzvermittlung, während das Studium größtenteils im Selbststudium und über virtuelle Elemente wie Lernplattform und Virtuelles Klassenzimmer abläuft. Für die erforderlichen Englischsprachkenntnisse bietet die Hochschule einen zertifizierten Online-Test an.Das Fernstudium vermittelt künftigen Führungskräften interkulturelle Handlungskompetenzen verbunden mit wichtigen betriebswirtschaftlichen Grundlagen. Gleichzeitig lernen die Studierenden, wie kritisch-rationales Handeln mit ethischen Grundsätzen und sozialen Aspekten zu vereinen ist.Außer Studieninteressierten mit einem ersten Hochschulabschluss und mindestens einem Jahr Berufserfahrung können auch besonders qualifizierte Berufstätige ohne ersten Hochschulabschluss, aber mit mehrjähriger einschlägiger Berufserfahrung unter bestimmten Voraussetzungen über eine Eignungsprüfung zum Masterstudium zugelassen werden.Die HWG Ludwigshafen führt das Fernstudium in Kooperation mit ihrer 100%igen Tochtergesellschaft Graduate School Rhein-Neckar und dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund in Koblenz durch. Hier können sich Interessierte für den Studienstart im Sommersemester 2023 bis zum 15. Januar unter www.zfh.de/anmeldung bewerben.Weitere Informationen zum Angebot unter: https://ww.zfh.de/mba/bwl und https://gsrn.de/studienangebote/internationale-betriebswirtschaftslehre/