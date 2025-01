Integrierte Mediation: Konfliktbewältigungskompetenzen erwerben

Ob im privaten, beruflichen, wirtschaftlichen oder öffentlichen Bereich: Konflikte finden sich auf allen Ebenen. In diesen Situationen sind Mediatorinnen und Mediatoren gefragt, um nachhaltige Lösungen zu finden. Wer sich für eine berufsbegleitende Weiterqualifizierung in diesem Bereich interessiert, sollte sich das Fernstudium Integrierte Mediation der Hochschule Trier genauer ansehen: Die Studierenden erwerben Konflikt- und Verhandlungskompetenzen, vertiefen ihre Kenntnisse zu rechtlichen und psychologischen Aspekten der Mediation und lernen spezielle Bereiche wie die Wirtschafts- und verfahrensunabhängige Mediation kennen.Interessierte haben amim Rahmen einer Online-Informationsveranstaltung die Gelegenheit, alle wichtigen Details über die Mediations-Ausbildung zu erfahren. Studiengangsleiter Arthur Trossen und Peter Knebel beleuchten, welche Vorteile die Weiterbildung mit sich bringt und wie diese konkret abläuft. Die Teilnahme via Zoom ist ohne vorherige Anmeldung über den folgenden Link möglich:Meeting-ID: 851 7496 1610Kenncode: 625847Allen Interessierten, die zu einem späteren Zeitpunkt teilnehmen möchten, steht am 20. Januar 2025 von 18 bis 20 Uhr eine weitere Online-Informationsveranstaltung offen. Die Teilnahme erfolgt über die gleichen Zugangsdaten wie zum ersten Termin via Zoom.Das Fernstudium Integrierte Mediation wird von der Hochschule Trier in Kooperation mit dem Verein Integrierte Mediation e.V. und dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund durchgeführt. Die Präsenzphasen finden am Umwelt-Campus Birkenfeld, einem Standort der Hochschule Trier, statt. Das Studienangebot umfasst acht Module und kann in der Regel innerhalb von ein bis drei Semestern abgeschlossen werden.Weitere Informationen finden Sie unter: