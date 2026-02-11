Kontakt
Integrierte Mediation: Die perfekte Weiterbildung für Kommunikationstalente

Online-Informationsveranstaltung am 18. Februar 2026

(lifePR) (Koblenz, )
Interessierte, die gerne zwischen Menschen vermitteln, sollten sich den Zertifikatsstudiengang Integrierte Mediation näher ansehen. Die Absolventinnen und Absolventen erlernen, wie Konflikte erfolgreich geklärt werden und einvernehmliche Lösungen für alle Beteiligten gefunden werden können. Als Mediatorin oder Mediator stehen ihnen im Anschluss vielfältige Karriereperspektiven offen. Das Studium kann berufsbegleitend absolviert werden und wird von der Hochschule Trier in Kooperation mit dem Verein Integrierte Mediation e.V. und dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund durchgeführt.

Für alle, die sich für eine Ausbildung zur Mediatorin oder zum Mediator interessieren oder ihre bereits vorhandenen Mediationskenntnisse mit einer Fach- und Weiterbildung ausbauen möchten findet am 18. Februar 2026 um 18 Uhr eine Online-Informationsveranstaltung statt. Studiengangsleiter Arthur Trossen beantwortet alle wichtigen Fragen zur Mediationsausbildung und zur Integrierten Mediation. Die Teilnahme ist über die folgenden Zoom-Logindaten möglich:
https://us02web.zoom.us/j/85174961610?pwd=a3BrdjFOVGZkUzBFdXJkSGNQZnhnQT09#success
Meeting-ID: 851 7496 1610
Kenncode: 625847

Der Zertifikatsstudiengang umfasst pro Semester 80 Präsenzstunden, die am Umwelt-Campus Birkenfeld, einem Standort der Hochschule Trier, absolviert werden. Das Studium kann semesterweise belegt werden und auf bis zu drei Semester erweitert werden. Bereits nach dem erfolgreichen Abschluss des ersten Semesters dürfen sich die Teilnehmenden Mediatorin oder Mediator nennen. Für das kommende Sommersemester 2026 sind Anmeldungen bis zum 25. Februar 2026 direkt über das zfh möglich: http://www.zfh.de/anmeldung

http://www.umwelt-campus.de/studium/studienangebot-weiterbildung/weiterbildung/integrierte-mediation
http://www.zfh.de/zertifikat/mediation

zfh - Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund

Das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund bildet gemeinsam mit 21 staatlichen Hochschulen den zfh-Hochschulverbund. Das zfh ist eine wissenschaftliche Institution des Landes Rheinland-Pfalz mit Sitz in Koblenz und basiert auf einem 1998 ratifizierten Staatsvertrag der Bundesländer Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland. Neben den 15 Hochschulen dieser drei Bundesländer haben sich weitere Hochschulen aus Bayern, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein dem Verbund angeschlossen. Das erfahrene Team des zfh fördert und unterstützt die Hochschulen bei der Entwicklung und Durchführung ihrer Fernstudienangebote. Mit einem Repertoire von über 100 berufsbegleitenden Fernstudienangeboten in betriebswirtschaftlichen, technischen/naturwissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Fachrichtungen ist der zfh-Verbund bundesweit größter Anbieter von Fernstudiengängen an Hochschulen mit akkreditiertem Abschluss. Alle zfh-Fernstudiengänge mit dem akademischen Ziel des Bachelor- oder Masterabschlusses sind von den Akkreditierungsagenturen ACQUIN, AHPGS, ASIIN, AQAS, FIBAA bzw. ZEvA zertifiziert und somit international anerkannt. Neben den Bachelor- und Masterstudiengängen besteht auch ein umfangreiches Angebot an Weiterbildungsmodulen mit Hochschulzertifikat. Derzeit sind über 6.000 Fernstudierende an den Hochschulen des zfh-Verbunds eingeschrieben.

