Integrierte Mediation: Die perfekte Weiterbildung für Kommunikationstalente
Online-Informationsveranstaltung am 18. Februar 2026
Für alle, die sich für eine Ausbildung zur Mediatorin oder zum Mediator interessieren oder ihre bereits vorhandenen Mediationskenntnisse mit einer Fach- und Weiterbildung ausbauen möchten findet am 18. Februar 2026 um 18 Uhr eine Online-Informationsveranstaltung statt. Studiengangsleiter Arthur Trossen beantwortet alle wichtigen Fragen zur Mediationsausbildung und zur Integrierten Mediation. Die Teilnahme ist über die folgenden Zoom-Logindaten möglich:
https://us02web.zoom.us/j/85174961610?pwd=a3BrdjFOVGZkUzBFdXJkSGNQZnhnQT09#success
Meeting-ID: 851 7496 1610
Kenncode: 625847
Der Zertifikatsstudiengang umfasst pro Semester 80 Präsenzstunden, die am Umwelt-Campus Birkenfeld, einem Standort der Hochschule Trier, absolviert werden. Das Studium kann semesterweise belegt werden und auf bis zu drei Semester erweitert werden. Bereits nach dem erfolgreichen Abschluss des ersten Semesters dürfen sich die Teilnehmenden Mediatorin oder Mediator nennen. Für das kommende Sommersemester 2026 sind Anmeldungen bis zum 25. Februar 2026 direkt über das zfh möglich: http://www.zfh.de/anmeldung
Weitere Informationen:
http://www.umwelt-campus.de/studium/studienangebot-weiterbildung/weiterbildung/integrierte-mediation
http://www.zfh.de/zertifikat/mediation