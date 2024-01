Innovations-Management MBA jetzt als englisch-sprachiges Fernstudium

Kaiserslautern/Koblenz. Zum kommenden Sommersemester 2024 bietet die Hochschule Kaiserslautern in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund das berufsbegleitende MBA-Fernstudium Innovations-Management erstmals in einer rein englisch-sprachigen Variante an. Alle Interessierten können sich ab sofort beim zfh bewerben: http://www.zfh.de/anmeldung Das MBA-Studium richtet sich an Berufstätige aller Branchen und Berufsfelder, die sich auf das Management der Gestaltung innovativer Produkte, Dienstleistungen, Services, Geschäftsmodelle und Organisationen vorbereiten möchten. Mit der englisch-sprachigen Studienvariante qualifizieren sie sich insbesondere für ein internationales Umfeld.In dem Fernstudium Innovations-Management lernen die Studierenden Innovationsstrategien und Führungsprinzipien kennen, die den Mensch in den Mittelpunkt stellen. Im Wandel von Unternehmen und Belegschaften zu neuen Formen der Zusammenarbeit in der Arbeitswelt der Zukunft ist es wesentlich, sich mit dem Mensch als Teil einer innovationsförderlichen Organisation zu befassen. Im Studium erhalten die Studierenden u.a. Antworten auf Fragen wie Mitarbeitende in agilen Unternehmen lernen, wie sie sich weiterentwickeln, zusammenarbeiten und sich einbinden. Gleichzeitig erwerben sie beispielsweise verschiedene Kreativitätstechniken zur Generierung innovativer Ideen und Konzepten und vieles mehr.Das Studium an der Hochschule Kaiserslautern ist auf kompakte vier Semester angelegt – ein überschaubarer Zeitraum für berufstätige Studierende, die das Studium mit einem international anerkannten MBA (Master of Business Administration) Titel abschließen. Highlight ist im vierten Semester ein viertägiges Master-Thesis-Seminar im Ausland. Hier werden internationale Konferenzen mit zukunftsweisenden Themen besucht, mit der Möglichkeit, erste internationale Netzwerke zu knüpfen.Zeit- und ortsunabhängig folgt das modulare Studium dem Ansatz des hybriden Lernens, einer Mischung aus Selbststudium im Wechsel mit Online-/Präsenzanteilen an drei Wochenenden pro Semester. Hier werden die im Selbststudium erworbenen Kenntnisse in kleinen Gruppen vertieft. Der Medienmix aus schriftlichen Unterlagen, Online-Lerneinheiten, digitalen Lernhilfen auf einer Lernplattform und den Präsenzseminaren ermöglichen den Lernerfolg.Wer mehr erfahren möchte, kann sich am Mittwoch, den 24. Januar 2024 um 17:00 Uhr zur Online-Informationsveranstaltung via Zoom einfach einloggen: https://us02web.zoom.us/j/81092669350?pwd=aUVoQm1ta09JaXFOWmF4MXJsd3o0Zz09#success Weiterführende Links: