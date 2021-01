Informationsveranstaltung im Online-Format sehr gut besucht

Die Hochschule Trier verzeichnete zu ihrer letzten Informationsveranstaltung im Online-Format eine sehr positive Resonanz – digitalisierte Veranstaltungen werden immer beliebter. Der Fernstudiengang Informatik der Hochschule hatte zum Webmeeting ‚Informatik für Quereinsteiger‘ eingeladen: 60 Teilnehmer/innen aus ganz Deutschland nahmen das Angebot an und nutzten die Gelegenheit, sich kostenfrei und unverbindlich bequem von zu Hause oder aus dem Büro zu informieren und Fragen im Live-Austausch zu klären. Studiengangsleiter, Prof. Dr. Konstantin Knorr, und die Mitarbeiterinnen des Fernstudiums stellten den Master-Fernstudiengang Informatik (Aufbaustudium) und das Zertifikatsfernstudium Informatik vor und beantworteten die Fragen der Interessierten mündlich und per Chat.„Ich freue mich über die rege Teilnahme und die lebhafte Diskussion im Webmeeting“, so Prof. Knorr. „In der Online-Infoveranstaltung können wir natürlich nur einen Überblick bieten. Individuelle Auskünfte, z.B. zu den persönlichen Zulassungsvoraussetzungen, geben das zfh und die Mitarbeiterinnen der Studiengangsleitung gerne per E-Mail oder telefonisch.“Der Masterfernstudiengang Informatik (Aufbaustudium) ist ein weiterbildendes anwendungsorientiertes Studium. Es richtet sich an Quereinsteiger/innen mit informatikfernem Erststudium und an Interessierte ohne Studium, die beispielsweise ihre in der Praxis erworbenen Informatikkenntnisse wissenschaftlich fundiert ausbauen möchten. Dabei können sie sich vom Zertifikat bis zum international anerkannten Titel Master of Computer Science weiterqualifizieren. Das Besondere daran ist, dass sie sich nicht gleich für ein ganzes Studium entscheiden müssen, sondern zunächst ein Modul belegen und nach jedem Semester entscheiden können, ob sie weiterstudieren möchten. Auch beruflich Qualifizierte ohne Erststudium und auch ohne Abitur haben die Möglichkeit über eine Eignungsprüfung ins Studium einzusteigen.Das Fernstudium Informatik an der Hochschule Trier schreibt Flexibilität groß, sowohl in der Zusammenstellung der Studieninhalte als auch im nahezu zeit- und ortsunabhängigen Lernen und in den möglichen Studienabschlüssen. Der berufsbegleitende Fernstudiengang ist akkreditiert, der international anerkannte Masterabschluss berechtigt zur Promotion und eröffnet den Zugang zum höheren Dienst bei öffentlichen Arbeitgebern.Die Hochschule Trier führt den Fernstudiengang in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund durch. Hier können sich Bewerber/innen zum kommenden Sommersemester bis zum 31. Januar 2021 anmelden: www.zfh.de/anmeldung Weitere Informationen unter: www.zfh.de/master/informatik/ und www.hochschule-trier.de/go/fernstudium