Informatik für Quereinsteiger – jetzt online informieren

Wer sich jetzt neben dem Beruf im Bereich der Informatik weiterqualifizieren möchte, kann sich am Donnerstag, den 11. Januar 2024 um 18 Uhr online ausführlich informieren. Das Fernstudienteam an der Hochschule Trier stellt den berufsbegleitenden Studiengang Informatik im Webmeeting ausführlich vor und beantwortet anschließend individuelle Fragen direkt im Chat oder per Mikrofon. Alle Interessierten sind herzlich willkommen. Die Teilnahme ist kostenfrei und unverbindlich – wer dabei sein möchte, kann sich über das Anmeldeformular unter http://www.hochschule-trier.de/informatik/fernstudium/webmeeting anmelden und erhält zwei Tage vor der Veranstaltung einen Link zum Meeting per Mail.Das Fernstudium Informatik (Aufbaustudium) ist ein weiterbildendes, anwendungsorientiertes Studium für Quereinsteigende: Angesprochen sind Absolventinnen und Absolventen eines informatikfernen Erststudiums. Auch Interessierte ohne ersten Studienabschluss, die ihre in der Praxis erworbenen Informatikkenntnisse auf akademischem Niveau ausbauen möchten, können sich bewerben. Sie haben die Möglichkeit, sich von der Belegung einzelner Module über Einzelzertifikate bis zum international anerkannten Titel Master of Computer Science weiterzuqualifizieren. So hat auch Jörg Ries zunächst Einzelmodule belegt, dann ein Gesamtzertifikat erreicht und schließlich bis zum Masterabschluss weiterstudiert: „Der modulare Aufbau erlaubt eine Schwerpunktbildung nach individuellen Interessenbereichen im Zertifikatsstudium. Der weitere Studienverlauf im Masterstudium zeigt einen idealen Weg auf, von den einfacheren bzw. grundlegenden hin zu den komplexeren Modulen“, so Ries im Interview mit dem zfh. ( https://www.zfh.de/das-zfh/stimmen-zum-fernstudium/joerg-ries/ Die Hochschule Trier führt den Fernstudiengang in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund in Koblenz durch. Hier können sich Interessierte für das kommende Sommersemester bis zum 15. Januar 2024 anmelden unter http://www.zfh.de/anmeldung Weitere Informationen unter: http://www.zfh.de/master/informatik/ und http://www.hochschule-trier.de/go/fernstudium