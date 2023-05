Informatik für Quereinsteiger – Vom Zertifikat bis zum Master of Computer Science

Wer sich in Informatik weiterqualifizieren möchte, kann sich am Donnerstag, den 25. Mai 2023 über das Fernstudium Informatik der Hochschule Trier informieren. In der Zeit von 18.00 bis 19.00 Uhr erhalten Weiterbildungsinteressierte alle wichtigen Informationen zu diesem Studienangebot, das die Hochschule Trier seit vielen Jahren erfolgreich durchführt. Im Webmeeting erfahren sie alles über die Zulassungsvoraussetzungen, Studieninhalte und -abläufe und das Bewerbungsverfahren Im Chat können die Teilnehmenden individuelle Fragen stellen. Wer dabei sein möchte, kann sich unter www.hochschule-trier.de/informatik/fernstudium/webmeeting anmelden und erhält die Zugangsdaten per Mail. Die Teilnahme ist kostenfrei und unverbindlich.Die Hochschule Trier führt den Fernstudiengang Informatik seit über 25 Jahren erfolgreich in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund in Koblenz durch.Der Studiengang richtet sich an Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger im Informatikbereich. Insbesondere sind Hochschulabsolventinnen und -absolventen angesprochen, die einen informatikfernen Studienabschluss haben, aber eine mindestens einjährige anrechenbare Berufserfahrung in Bereichen der Informatik nachweisen. Der Masterfernstudiengang Informatik ist ein weiterbildendes, anwendungsorientiertes Studium, das als Aufbaustudium konzipiert ist. Es vermittelt dadurch umfangreiches Informatikwissen. Eine zweite Zielgruppe des Studiengangs sind qualifizierte Berufstätigen ohne Erststudium, die über eine mehrjährige einschlägige Tätigkeit im EDV-Bereich verfügen. Der Zugang erfolgt dann über eine Eignungsprüfung. Dabei können sie sich von der Belegung einzelner Module mit einem Zertifikatsabschluss bis zum international anerkannten Hochschulgrad Master of Computer Science (M.C.Sc.) weiterqualifizieren.Das Fernstudium Informatik an der Hochschule Trier passt seine Studieninhalte fortlaufend den aktuellen Anforderungen an. Es ist u.a. für innovative Bereiche wie die des autonomen Fahrens, der Robotik oder der Medizintechnik relevant – hier ist der Einsatz spezialisierter Bilderfassungssysteme weit verbreitet.Beim zfh können sich Weiterbildungsinteressierte für das kommende Wintersemester bis zum 15. Juli 2023 online anmelden unter www.zfh.de/anmeldung Weitere Informationen unter: www.zfh.de/master/informatik/ und www.hochschule-trier.de/go/fernstudium