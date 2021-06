Informatik-Fernstudium für Quereinsteiger - Jetzt per Webmeeting informieren

Am Freitag 18. Juni 2021 lädt die Hochschule Trier von 17:00 – 18:00 Uhr zu einem Webmeeting mit Live-Austausch zum Fernstudium Informatik ein. Bequem von zu Hause oder aus dem Büro können sich Fernstudieninteressierte kostenfrei und unverbindlich informieren sowie individuelle Fragen klären. Anmeldungen sind über das Anmeldeformular unter www.hochschule-trier.de/informatik/fernstudium/webmeeting möglich. Die Interessierten erhalten zwei Tage vor der Veranstaltung per E-Mail einen Sitzungslink.Der Masterfernstudiengang Informatik (Aufbaustudium) ist ein weiterbildendes anwendungsorientiertes Studium. Es richtet sich an Quereinsteiger/innen mit informatikfernem Erststudium und an Interessierte ohne Studium, die beispielsweise ihre in der Praxis erworbenen Informatikkenntnisse wissenschaftlich fundiert ausbauen möchten. Dabei können sie sich vom Zertifikat bis zum international anerkannten Titel Master of Computer Science weiterqualifizieren. Das Besondere daran ist, dass sie sich nicht gleich für ein ganzes Studium entscheiden müssen, sondern zunächst ein Modul belegen und nach jedem Semester entscheiden können, ob sie weiterstudieren möchten. Auch beruflich Qualifizierte ohne Erststudium und auch ohne Abitur haben die Möglichkeit über eine Eignungsprüfung ins Studium einzusteigen.Das Fernstudium Informatik an der Hochschule Trier passt seine Studieninhalte fortlaufend den aktuellen Anforderungen an – so steht seit dem Sommersemester 2021 das neue Modul Bildverarbeitung und Deep Learning zur Verfügung. Es ist u.a. für innovative Bereiche wie die, des autonomen Fahrens, der Robotik oder der Medizintechnik relevant – hier ist der Einsatz spezialisierter Bilderfassungssysteme weit verbreitet.Die Hochschule Trier führt den Fernstudiengang in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund durch. Online Anmeldung zum Wintersemester 2021/22 bis zum 15. Juli 2021: www.zfh.de/anmeldung Weitere Informationen unter: www.zfh.de/master/informatik/ und www.hochschule-trier.de/go/fernstudium