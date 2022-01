In Logistik - Management & Consulting via Fernstudium weiterbilden

Am Freitag, den 14. Januar 2022 ab 17.00 Uhr informiert die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft (HWG) Ludwigshafen über den Fernstudiengang Logistik – Management & Consulting mit dem akademischen Abschluss Master of Business Administration (MBA). Prof. Dr. Sabine Scheckenbach, Studiengangsleiterin und Professorin an der HWG Ludwigshafen, stellt den Studiengang, seine Inhalte, den Ablauf und das Gesamtkonzept vor. Studiengangskoordinatorin Annkathrin Scheller erläutert den Teilnehmenden die Zulassungsvoraussetzungen und weitere Rahmenbedingungen. Die Veranstaltung findet virtuell per ZOOM statt. Weiterbildungsinteressierte melden sich bitte per Mail bei Frau Scheller über info@gsrn.de an und erhalten dann die Zugangsdaten zur Veranstaltung.Berufliche Weiterbildung und Qualifizierung sind bewährte Mittel zur Karrieresicherung in einer sich ständig wandelnden Arbeitswelt. Mit dem Fernstudium Logistik – Management & Consulting können sich sowohl im Logistikbereich beschäftigte Arbeitnehmer weiterqualifizieren als auch Quereinsteiger, die in den Logistikbereich wechseln möchten, notwendiges Wissen erlernen. Die qualifizierte Ausbildung ermöglicht es, Führungspositionen im Bereich Industrie, Handel, Verkehrswirtschaft, Logistikdienstleistung oder Unternehmensberatung zu übernehmen. Zum Studium zugelassen werden Interessierte mit einem ersten Hochschulabschluss jeder Fachrichtung und mindestens einjähriger Berufserfahrung nach dem Erststudium. Auch beruflich qualifizierte Personen ohne ersten Hochschulabschluss können sich bewerben, wenn eine mindestens dreijährige Berufspraxis im Logistikbereich vorliegt. Sie werden nach erfolgreich bestandener Eignungsprüfung zugelassen.Die berufstätigen Studierenden absolvieren ihr Studium weitestgehend zeit- und ortsunabhängig nach dem Blended-Learning-Konzept, einer Mischung aus Selbststudium anhand von Studienbriefen und Lernmaterialien, fachlich unterstützt durch eine virtuelle Lernplattform der Hochschule. Zusätzlich gibt es Präsenztermine an der HWG, die zurzeit weitestgehend online stattfinden. Nach einer Regelstudienzeit von fünf Semestern schließt der Fernstudiengang mit dem international anerkannten Titel Master of Business Administration (MBA) ab.Die HWG kooperiert bei diesem Studiengang mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund in Koblenz. Hier können sich Fernstudieninteressierte bis Ende Januar 2022 zum kommenden Sommersemester online bewerben unter www.zfh.de/anmeldung Weitere Informationen unter: https://www.hwg-lu.de/studium/master/logistik-management-consulting und www.zfh.de/mba/logistik