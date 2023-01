Im neuen Jahr durchstarten: Berufsbegleitend zum MBA am RheinAhrCampus

Am Dienstag, den 10. Januar 2023 um 18:00 Uhr stellt das MBA-Team am RheinAhrCampus der Hochschule Koblenz den Inhalt, Ablauf und die Rahmenbedingungen des MBA-Fernstudienprogramms vor. Auch MBA-Absolventinnen und -Absolventen werden dabei sein und Tipps aus Studierendensicht geben. Die Teilnehmenden haben via Live-Chat die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die das MBA-Team direkt beantwortet. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen und können sich über die Website www.mba-fernstudienprogramm.de anmelden. Sie erhalten anschließend die Zugangsdaten zum Zoom-Meeting per Mail.Mit dem MBA-Fernstudienprogramm am RheinAhrCampus, Remagen bereiten sich Berufstätige für neue Aufgabenbereiche vor: Sie erwerben General-Management-Wissen, betriebswirtschaftliches Know-how und Führungskompetenzen verbunden mit Spezialwissen in einer der angebotenen Vertiefungsrichtungen: Financial Risk Management, Gesundheits- und Sozialmanagement, Leadership, Logistikmanagement, Produktionsmanagement, Public Administration, Sportmanagement oder Unternehmensführung/Finanzmanagement.Nahezu zeit- und ortsunabhängig lässt sich das auf die Bedarfe von berufstätigen Studierenden ausgerichtete MBA-Fernstudienprogramm flexibel gestalten. Im Blended- Learning-Format, einer Mischung aus Selbststudium anhand von Studienbriefen und Online-Lernkomponenten und vier bis fünf freiwilligen Präsenzveranstaltungen, erwerben die Fernstudierenden neue Kenntnisse, die sie direkt in ihrem Berufsalltag einsetzen können.Am RheinAhrCampus haben sowohl Bewerberinnen und Bewerber mit erstem Hochschulabschluss als auch beruflich Qualifizierte ohne Erststudium und auch ohne Abitur die Möglichkeit, einen MBA-Abschluss zu erwerben. Nach dem rheinland-pfälzischen Modell können sie unter bestimmten Voraussetzungen und nach erfolgreicher Eignungsprüfung zum MBA-Studium zugelassen werden.Alle unentschlossenen Interessierten haben die Möglichkeit, ein kostenfreies und unverbindliches Probestudium zu belegen, die Anmeldung erfolgt über die Website des MBA-Fernstudienprogramms. Der RheinAhrCampus führt das MBA-Fernstudium in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund durch. Hier können sich Interessierte noch bis zum 15. Januar 2023 für das kommende Sommersemester 2023 bewerben: www.zfh.de/anmeldung Weitere Informationen: www.mba-fernstudienprogramm.de und www.zfh.de/mba/fernstudien