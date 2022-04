Hochschule Geisenheim vom 27. - 29. April 2022 in Mainz vor Ort wie auch virtuell präsent

Zum ersten Mal finden die AgrarWinterTage als Messeveranstaltung mit über 300 Ausstellenden vor Ort in Mainz in Kombination mit einer virtuellen Plattform und ca. 70 Ausstellenden statt. Neben dem Besuch der Messestände erwartet das Publikum ein umfangreiches Kongressprogramm im Themenbereich Weinbau, Oenologie und Weinmarkt aber auch Landwirtschaft, Ökologie, Klima u.v.m. Namhafte Vertreter regionaler und überregionaler Winzer- und Weinbauverbände, des Bundesverbandes ökologischer Weinbau und einiger Bildungseinrichtungen werden dabei sein und die Besucherinnen und Besucher in Vorträgen und an Messeständen informieren. Die Hochschule Geisenheim ist am Stand A 79 in Zelt 1 vor Ort und beteiligt sich am Messeprogramm – der virtuelle Messestand ist bis zum 31. Juli 2022 online.Studieninteressierte ebenso wie Führungskräfte in der Weinwirtschaft und Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden Weiterbildungsmöglichkeiten eröffnen möchten, erfahren relevante Details zu den Studienmöglichkeiten der Hochschule Geisenheim. Für Berufstätige, die sich neben Beruf und anderen Verpflichtungen weiterqualifizieren möchten, bietet die Hochschule das noch neue MBA-Fernstudium “Management in der Weinwirtschaft“ an. Das Messeteam und Dozierende stehen Interessierten des MBA-Fernstudienangebots für Fragen zur Verfügung.Das berufsbegleitende Fernstudium richtet sich insbesondere an Fach- und Führungskräfte in der Weinwirtschaft, die ihr Wissen in den Bereichen Personalmanagement, Unternehmensführung, steuerlichen Fragen der Weinwirtschaft und Controlling ausbauen, aber auch allgemein um weinbauliche und oenologische Themen erweitern wollen. Die Fernstudierenden schließen den Studiengang mit dem Abschluss Master of Business Administration (MBA) nach vier Semestern ab. Wer sich gezielt in einzelnen Modulen weiterqualifizieren möchte, belegt das Zertifikatsstudium.Bei der Durchführung des Fernstudiums wird die Hochschule Geisenheim vom zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund unterstützt. Hier können sich Interessierte für das Wintersemester 2022/23 vom 02. Mai bis zum 15. Juli 2022 online bewerben: www.zfh.de/anmeldung

Link zur digitalen Messe: https://agrarwintertage2022.expo-ip.com/

Weitere Informationen AgrarWinterTage: www.agrartage.de Weitere Informationen zum MBA-Fernstudium unter: