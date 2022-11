Hochschule Darmstadt stellt zwei technische Fernstudiengänge mit Master-Abschluss vor

In zwei Terminen stellt die Hochschule Darmstadt die berufsbegleitenden Fernstudiengänge Master of Science (M.Sc.) Elektrotechnik und Master of Engineering (M.Eng.) Zuverlässigkeitsingenieurwesen vor. Der erste Termin am Donnerstag, den 17. November ab 17.00 Uhr richtet sich an beruflich qualifizierte Studieninteressierte ohne akademische Vorbildung, die über das Projekt „Vom Techniker zum Master“ in das Studium einsteigen möchten. Am Freitag, den 18. November ab 16.30 Uhr erfahren alle Weiterbildungsinteressierten alles über die beiden Studiengänge, die Zugangsvoraussetzungen, die Studieninhalte, den Ablauf und die Organisation. Individuelle Fragen können gestellt werden. Beide Veranstaltungen finden virtuell über ZOOM statt, die Zugangsdaten erhalten die Teilnehmer*innen nach vorheriger Anmeldung per Mail an fernmaster.fbeit@h-da.de.Dieser Fernstudiengang richtet sich an Studieninteressierte, die neue Impulse und Perspektiven suchen, Aufgaben in einem neuen technischen Bereich übernehmen oder ihr Fachwissen vertiefen möchten. Neben aktuellen technischen Inhalten erwerben sie betriebswirtschaftliches Know-how sowie Soft Skills. Die Studiendauer beträgt sechs Semester für Bewerber*innen mit einem Erststudium im Umfang von 180 ECTS, sie kann bei einem Erststudium mit 210 ECTS auf vier Semester gekürzt werden. Zur inhaltlichen Vertiefung stehen folgende Fachgebiete zur Wahl: Automatisierung, Mikroelektronik oder Energietechnik und neu ab diesem Wintersemester auch Medizintechnik.Für die Einsatzfreundlichkeit und Nutzungsdauer von Produkten stellen Zuverlässigkeit, Funktionale Sicherheit und Qualität einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil dar. Gleichzeitig werden (elektro-)technische Systeme immer komplexer und Hersteller sowie Zulieferer müssen gegenüber Kunden und Behörden deren Zuverlässigkeit über den gesamten Lebenszyklus nachweisen. Dieses praxisorientierte Masterfernstudium rüstet dafür, den Zukunftsthemen der Industrie 4.0 sicherheitskritisch zu begegnen und deren Umsetzung im Unternehmen zu begleiten. Die Studiendauer beträgt sechs Semester.Die Studiengänge richten sich an Absolvent*innen eines ersten einschlägigen elektro-/technischen Hochschulstudiums mit mindestens einjähriger Berufserfahrung nach dem ersten Studienabschluss. Aufgrund der gesetzlichen Regelungen des Landes Hessen können unter bestimmten Voraussetzungen auch beruflich Qualifizierte mit Techniker- oder Meisterabschluss und mehrjähriger Berufserfahrung im Bereich der Elektrotechnik über einen Vorkurs mit Eignungsprüfung zum Masterstudium zugelassen werden.Die Hochschule Darmstadt arbeitet bei diesen beiden Studiengängen zusammen mit der TH Aschaffenburg und dem zfh – Zentrum für Fernstudien in Koblenz. Studieninteressierte können sich für das kommende Sommersemester beim zfh bis zum 15. Januar 2023 online bewerben: www.zfh.de/anmeldung Weitere Informationen zu beiden Fernstudiengängen finden Interessierte unter: www.zfh.de/master/e-technik/ sowie www.zfh.de/master/zuverlaessigkeit