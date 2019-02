Große sozialwissenschaftliche Absolventenfeier an der Hochschule Koblenz

20.02.19

An der Hochschule Koblenz wird Kindheitspädagogik besonders groß geschrieben – das zeigte sich auch bei der Abschiedsfeier für 102 Absolventinnen und 8 Absolventen, die mit ihren Freunden und Familien im Audimax der Hochschule in gebührendem Rahmen feierten: Sie haben ihr Bachelor-Studium „Bildung & Erziehung (dual)“, „Bildungs- und Sozialmanagement mit Schwerpunkt frühe Kindheit“, „Pädagogik der Frühen Kindheit“ oder ihren Master in „Kindheits- und Sozialwissenschaften“ erfolgreich abgeschlossen.Professor Dr. Armin Schneider, Prodekan des Fachbereichs Sozialwissenschaften, begrüßte die große Absolventengruppe und beglückwünschte sie zu ihrer besonderen Leistung. Die Fernstudierenden haben nicht nur ihre fachliche Kompetenz weiterentwickelt, sondern sind auch in ihrer Persönlichkeit gewachsen. Darüber hinaus haben sie ein Studium neben Beruf und anderen Verpflichtungen gemeistert – eine Herausforderung, die ein hohes Maß an Organisationstalent und zielorientierten Studierens voraussetzt. Professor Dr. Ralf Haderlein, Studiengangsleiter der beiden Fernstudiengänge Bildungs- und Sozialmanagement (B.A.) und Kindheits- und Sozialwissenschaften (M.A.), der auch das zfh leitet, gratulierte den frischgebackenen Absolventen zu ihrem akademischen Titel. Als besonderer Gast aus Mainz, ließ Xenia Roth vom Ministerium für Bildung es sich nicht nehmen, der Feierstunde an der Hochschule Koblenz beizuwohnen. Qualifizierte Fachkräfte im frühkindlichen Bildungsbereich liegen ihr besonders am Herzen, da sie sich für eine hochwertige „Bildung von Anfang an“ stark einsetzt und diese fördert.Nach der feierlichen Urkundenübergabe durch die jeweiligen Studiengangsleiter, ließen Absolventinnen und Absolventen der vier Studiengänge ihre Fernstudienzeit noch einmal Revue passieren. Für die musikalische Umrahmung der Festveranstaltung sorgte das „Alex-Sauerländer-Jazz-Trio“. Professor Haderlein lud alle Anwesenden zu einem Sektempfang mit anschließendem gemütlichen Beisammensein ein.Die Hochschule Koblenz führt die berufsbegleitenden Fernstudienangebote in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund durch. Weitere Informationen zu den kindheitspädagogischen Studiengängen finden Interessierte unter: www.kita-studiengang.de