Graduate School Rhein-Neckar stellt Weiterbildungsnagebot online vor

Am Dienstag, den 04. Juni 2024 ab 17 Uhr lädt die die Graduate School Rhein-Neckar (GSRN) alle Interessierten zu einem Info-Webinar zum MBA-Fernstudium Internationale Betriebswirtschaftslehre ein. Studiengangsleiter Prof. Dr. Andreas Gissel stellt gemeinsam mit Programm Managerin Annkathrin Scheller den Studienaufbau, die -struktur, die Zugangsvoraussetzungen und den Bewerbungsprozess vor. Anschließend können die Teilnehmenden individuelle Fragen klären. Wer dabei sein möchte, wird gebeten sich per Mail an Annkathrin Scheller unter annkathrin.scheller@gsrn.de anzumelden und erhält anschließend einen Zugangslink zum Online-Meeting. Wer an diesem Termin verhindert ist, hat die Möglichkeit, an einem weiteren Web-Meeting am 02. Juli 2024, ab 17 Uhr teilzunehmen.Die GSRN, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG) kooperiert bei diesem Fernstudium mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund. Das zfh, eine wissenschaftliche Einrichtung des Landes Rheinland-Pfalz, bildet gemeinsam mit deutschlandweit 21 Hochschulen den zfh-Hochschulverbund.Berufstätige, die sich weiterqualifizieren und betriebswirtschaftliche Kompetenz, Führungskompetenz und internationale Kompetenz auf akademischem Niveau aus- oder aufbauen möchten, liegen mit diesem Fernstudium richtig. Angesprochen sind Personen mit und ohne ersten Hochschulabschluss, kaufmännische Berufserfahrung wird vorausgesetzt. Kooperationsvereinbarungen ermöglichen optional einen Doppelabschluss (Double Degree) an einer ausländischen Hochschule. Alle Bewerberinnen und bewerben müssen über englische Sprachkenntnis auf B2 Niveau verfügen.Das Studienangebot richtet sich an alle, die sich nahezu zeit- und ortsunabhängig neben Beruf und anderen Verpflichtungen weiterqualifizieren möchten. Sie erwerben einen international anerkannten MBA-Abschluss der staatlichen Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen. Interessierte können sich beim zfh online bis zum 15. Juli für das kommende Wintersemester 2024/25 bewerben unter http://www.zfh.de/anmeldung Weitere Informationen zum Studiengang unter: http://www.zfh.de/mba/bwl und gsrn.de/internationale-betriebswirtschaftslehre