Geschafft! 66 stolze MBA-Absolventen feiern ihren Studienabschluss

12.12.18

Es gehört zur guten Tradition des RheinAhrCampus – Standort der Hochschule Koblenz – den erfolgreichen Studienabschluss der MBA-Absolventen im festlichen Ambiente zu begehen: Im Kurhaussaal des Steigenberger Hotels in Bad Neuenahr feierten mit Freunden und Familien insgesamt rund 200 Personen. Die 66 stolzen Absolventinnen und Absolventen wurden dazu in Talar mit Schärpe und Barett eingekleidet.Prof. Dr. Uwe Hansen, Studiengangleiter des MBA-Fernstudienprogramms eröffnete die Festveranstaltung mit Grußworten und sprach den Absolventen seine Glückwünsche aus. „Ein Fernstudium – neben Beruf und anderen Verpflichtungen – erfolgreich abzuschließen, ist schon eine besondere Leistung: Hier sind Kompetenzen gefragt, die auch im Beruf zum Erfolg führen, wie ein gutes Zeitmanagement und Zielorientierung“, würdigte auch Prof. Dr. Ralf Haderlein als Leiter des zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund die frischgebackenen MBA-Absolventen. Einer von ihnen, Jochen Puls, der das Fernstudium mit dem Schwerpunkt Unternehmensführung/Finanzmanagement belegt hatte betonte, dass der Lernaufwand im Studium nicht zu unterschätzen sei, man im Nachgang jedoch voller Stolz auf die Zeit zurückblicken könne.Nach den Grußworten folgte als Höhepunkt des Abends die feierliche Urkundenübergabe. Die sechs anwesenden Jahrgangsbesten erhielten für ihre überdurchschnittliche Leistung ein Geschenk des Förderkreises der Hochschule im Kreis Ahrweiler e.V.: Sie haben das berufsbegleitende MBA-Studium alle mit der stolzen Note 1,1 bzw. 1,2 abgeschlossen. Bei der anschließenden Fotosession durften die glücklichen Graduierten ihre Hüte fliegen lassen bevor es zum Büffet ging. Auf der anschließenden Aftershowparty feierten alle Anwesenden zu Musik von DJ Ian Jory.Fünf Semester, also zweieinhalb Jahre, dauert das MBA-Fernstudienprogramm. Den Großteil ihres Studiums lernen die Studierenden im Selbststudium anhand maßgeschneiderter Studienbriefe. Aber auch die freiwilligen Präsenzveranstaltungen – ausschließlich an 4-5 Samstagen pro Semester – werden gerne genutzt. Hier stehen die Dozenten für offene Fragen und gemeinsame Übungen zur Verfügung. Absolventen betonen aber auch, wie wichtig die Freundschaften waren, die sie während des Studiums mit Kommilitonen geknüpft haben.Das MBA-Fernstudienprogramm richtet sich an Personen aller Berufssparten – sie erwerben in den ersten beiden Semestern General-Management-Wissen und spezialisieren sich in der zweiten Studienhälfte in einem von acht Schwerpunkten: Financial Risk Management, Gesundheits- und Sozialwirtschaft, Leadership, Logistikmanagement, Marketingmanagement, Produktionsmanagement, Sportmanagement und Unternehmensführung/Finanzmanagement.Der RheinAhrCampus führt das Fernstudium in Kooperation mit dem zfh durch. Hier können sich Fernstudieninteressierte bis zum 15. Januar 2019 zum kommenden Sommersemester unter www.zfh.de/anmeldung/ online anmelden.Weitere Informationen zum MBA Fernstudienprogramm: www.mba-fernstudienprogramm.de und www.zfh.de/mba/fernstudien/