Für Zukunftsaufgaben qualifizieren: Digital Finance, Strategie & Accounting MBA

Am Donnerstag, den 09. März 2023 um 17:00 Uhr lädt die Graduate School Rhein-Neckar (GSRN) alle Interessierten zu einer Online-Informationsveranstaltung zum berufsbegleitenden MBA-Fernstudiengang Digital Finance, Strategie & Accounting ein. Die Studiengangsleiter Prof. Dr. Stefanie Hehn-Ginsbach und Prof. Dr. Gösta Jamin sowie Programm-Managerin Sophia Richter stellen die Studieninhalte, -abläufe und die Zugangsvoraussetzung ausführlich vor und beantworten individuelle Fragen. Wer teilnehmen möchte, wird gebeten, sich bei Sophia Richter unter sophia.richter@gsrn.de anzumelden und erhält anschließend die Zugangsdaten.Die GSRN ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG Ludwigshafen).Die Arbeitswelt von morgen erfordert Fach- und Sozialkompetenzen, die auf die Digitalisierung von Produkten, Prozessen und Geschäftsmodellen ausgerichtet sind. Mit dem MBA-Fernstudium erwerben die Studierenden die gefragten ‚Future Skills‘. Dabei erwartet sie an der GSRN eine praxisorientierte Lehre, da beide Studiengangsleiter in Wirtschaftsunternehmen aktiv sind und in Fachpublikationen zu branchenrelevanten Themen veröffentlichen. Das MBA-Studium richtet sich an Hochschulabsolventinnen und -absolventen aller Fachrichtungen, die nebenberuflich eine akademische Qualifizierung in den Bereichen Finance, Strategie, Accounting & Consulting erwerben möchten.Angesprochen sind Interessierte mit einem ersten Hochschulabschluss und einer mindestens einjährigen Berufserfahrung nach dem Erststudium. Auch beruflich Qualifizierte ohne Erststudium, aber mit einschlägiger Berufserfahrung, können über eine Eignungsprüfung zum Studium zugelassen werden. Wer sich nicht gleich für ein komplettes MBA-Studium entscheiden, sondern sich gezielt in einzelnen Bereichen qualifizieren möchte, kann ein Zertifikats- oder Modulstudium absolvieren.Das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund in Koblenz unterstützt die HWG Ludwigshafen und die GSRN bei der Durchführung von Fernstudiengängen. Hier können sich Interessierte ab dem 02. Mai 2023 für das kommende Wintersemester 23/24 online bewerben. www.zfh.de/anmeldung Weitere Informationen: www.zfh.de/mba/finance und www.gsrn.de/dfsa