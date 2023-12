Fliegende Hüte

Allen Grund zu feiern hatten die Absolventinnen und Absolventen des MBA-Fernstudienprogramms der Hochschule Koblenz. Sie haben ein Studium neben Beruf und anderen Verpflichtungen mit Bravour gemeistert und den international anerkannten Titel Master of Business Adminstration (MBA) erreicht.Ihnen zu Ehren veranstaltete die Hochschule den festlichen Absolventenball 2023 im Marmorsaal in Bad Ems. Insgesamt folgten 75 frischgebackene MBA-Absolventen mit ihren Begleitungen der Einladung, um ihren akademischen Erfolg zu feiern.Der letzte Ball fand im Jahr 2019 statt. Aufgrund der Corona-Krise und dem Ahrtalhochwasser musste die jährliche Ausrichtung in den letzten Jahren pausieren.Prof. Dr. Mühlencoert, Prodekan des Fachbereichs Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, freute sich, gemeinsam mit MBA-Studiengangleiter Prof. Dr. Hansen und Prof. Dr. Haderlein, Vizepräsident für Studium und Lehre der Hochschule Koblenz und Leiter des zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund, die Gäste begrüßen zu dürfen. Sie würdigten die besondere Leistung der Absolventen und ermutigten sie, ihre erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten in die Welt hinauszutragen. Absolvent Andreas Wildschütze übertrug in seiner Abschlussrede die wertvollen Inhalte des Studiums auf das Leben und betonte, wie diese Erfahrungen neue Perspektiven für die Zukunft eröffnen.Der Gratulation aller anwesenden Absolventinnen und Absolventen folgte eine Ehrung der drei besten. Laura Geisbüsch, die ihren MBA-Abschluss in der Vertiefungsrichtung Public Administration erlangt hat, durfte sich dabei über die Auszeichnung der besten Abschlussnote freuen. Sie erreichte eine 1,1. Der Höhepunkt des Abends war zweifellos die ausgelassene Party im späteren Verlauf des Abends. Bei bester Stimmung wurde anschließend bis tief in die Nacht gefeiert.Die Hochschule Koblenz führt das MBA-Fernstudienprogramm in Kooperation mit dem zfh durch. Mit dem flexiblen MBA-Fernstudium am RheinAhrCampus der Hochschule bauen die Studierenden betriebswirtschaftliches Wissen aus und erwerben Managementkompetenzen. Darüber hinaus vermittelt das Studium Spezialwissen in einer von acht wählbaren Vertiefungsrichtungen und qualifiziert damit bestens für eine Karriere im mittleren und gehobenen Management. Bis zum 15. Januar 2024 läuft die Bewerbungsphase für das Sommersemester 2024. Alle Interessierten haben am 10. Januar 2024 die Möglichkeit, in einer Online-Informationsveranstaltung mehr über das Studienprogramm zu erfahren. Die Anmeldung erfolgt über die Website des MBA-Fernstudienprogramms.Weitere Informationen: http://www.mba-fernstudienprogramm.de und http://www.zfh.de/mba/fernstudien