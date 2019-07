Fit für eine Karriere in der Logistik

Die Weiterentwicklung des Logistik-Standortes Deutschland verlangt fachlich ausgebildete Experten. Berufstätige, die ihre Kompetenzen im Bereich Logistik erweitern wollen, können sich am Freitag, 02. August 2019 an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen über das berufsbegleitende Fernstudium MBA Logistik – Management & Consulting informieren. Das Team des Studiengangs, Sabine Scheckenbach als Studiengangsleiterin und Professorin der Hochschule sowie Annika Karger als Geschäftsführerin, stellt den akkreditierten Studiengang und seine Inhalte ausführlich vor und beantwortet individuelle Fragen zum Ablauf, den Zulassungsvoraussetzungen und dem Bewerbungsverfahren. Die Veranstaltung beginnt um 18:00 Uhr in Gebäude B, 3. OG, Raum B321, Ernst-Boehe-Straße 4 der Hochschule Ludwigshafen. Die Teilnahme ist kostenfrei, zur besseren Planung wird jedoch um vorherige Anmeldung per Mail unter annika.karger@hwg-lu.de gebeten.Wer in der Betriebswirtschaft, im Technologie- oder IT-Bereich tätig ist, kann mit diesem Studium die Weichen für eine Karriere in der Logistik stellen. Der Studiengang vermittelt in fünf Semestern Regelstudienzeit aktuelle Inhalte und Methoden zu sämtlichen Bereichen der Logistik sowie logistikrelevanter Kompetenzen in Management und Consulting. Er richtet sich zunächst an Interessierte, die über einen Hochschulabschluss und erste Berufserfahrung von mindestens einem Jahr verfügen und die neben ihrer Berufstätigkeit einen akademischen Grad Master of Business Administration (MBA) erlangen möchten. Zu diesem Studiengang können unter bestimmten Voraussetzungen auch beruflich Qualifizierte mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Logistikbranche über eine Eignungsprüfung zugelassen werden. Der Studiengang bereitet auf Positionen im mittleren bis gehobenen Unternehmensmanagement im Logistikbereich in Industrie, Handel oder Dienstleistung vor.Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen führt den Fernstudiengang seit vielen Jahren erfolgreich in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund durch. Interessierte können sich noch bis zum 15. August für das kommende Wintersemester 2019/20 online beim zfh bewerben unter: www.zfh.de/anmeldung/ Weitere Informationen: www.zfh.de/mba/logistik/ und www.mba-lmc.de