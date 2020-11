Fernstudium kennen lernen: Human Resource Management (M.A.)

Das berufsbegleitende Masterfernstudium Human Resource Management (M.A.) der Hochschule Koblenz bietet Fernstudieninteressierten die Möglichkeit, eine Live-Vorlesung zu besuchen: Sie können am Samstag, den 21. November zwischen 08:15 und 11:30 Uhr an der Online-Vorlesung "Personalentwicklung & Kompetenzmanagement" mit Studiengangsleiter, Prof. Dr. Christoph Beck, teilnehmen. Dies hilft den „externen“ Besucherinnen und Besuchern einen tieferen Einblick in das Fernstudium zu erhalten und die Entscheidung zu erleichtern. Angesprochen sind sowohl Young Professionals, die sich für den HR-Bereich qualifizieren möchten, als auch Personalverantwortliche, die ihre Fähigkeiten weiter ausbauen möchten. Sie können sich dazu bei der Studiengangskoordinatorin, Caroline Pfeifer, per Mail an pfeifer@hs-koblenz.de anmelden und erhalten mit der Bestätigungsmail weitere Informationen.Gerade die Corona-Pandemie hat auch in den Personalabteilungen für große Veränderungen gesorgt: Online-Konferenzen, Homeoffice, Distance Learning und digitales Recruiting sind nur einige Felder, die ein Umdenken in der modernen Arbeitswelt hervorrufen. Wer sich jetzt in die Gestaltung neuer Arbeitswelten einbringen möchte, liegt mit einer Weiterqualifizierung im Bereich Human Resource Management richtig.Mit dem berufsbegleitenden Fernstudium Human Resource Management (M.A.) erwerben die Studierenden genau die Kenntnisse, um beispielsweise strukturelle Veränderungsprozesse erfolgreich und ganzheitlich zu begleiten. Personaler/innen oder Human Resource Manager haben ein breites Aufgabenspektrum, das von der Personalplanung, Rekrutierung, Personalentwicklung und -förderung bis hin zur Personalorganisation reicht. Das Studium bereitet die Fernstudierenden auf die Wahrnehmung leitender Aufgaben in den HR-Bereichen der Wirtschaft und im Öffentlichen Dienst vor.Die Hochschule Koblenz bietet den Fernstudiengang Human Resource Management (M.A.) in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund an. Hier können sich Fernstudieninteressierte zum kommenden Sommersemester 2021 bis zum 15. Januar 2021 online unter: www.zfh.de/anmeldung/ bewerben. Für Bewerber/innen ohne Erststudium endet die Frist am 15. Dezember 2020.Weitere Informationen: www.zfh.de/master/hrm/ und www.zfh.de/hrm/