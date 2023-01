Fernstudium Management in der Weinwirtschaft in unterschiedlichen Studienvarianten

Die Hochschule Geisenheim wird auf den diesjährigen AgrarWinterTagen in Halle C am Standplatz 64 präsent vor Ort sein. Hier informiert sie u.a. berufstätige Studieninteressierte über ihre Weiterqualifizierungsmöglichkeiten neben dem Beruf. Die Besuchenden erfahren in persönlichen Gesprächen alles über die berufsbegleitenden Angebote und können ihre individuellen Fragen klären.Am Messestand sind Studieninteressierte ebenso wie Führungskräfte in der Weinwirtschaft herzlich willkommen, aber auch Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden Weiterbildungsmöglichkeiten eröffnen möchten. Die Hochschule Geisenheim bietet zum einen das MBA-Fernstudium Management in der Weinwirtschaft an. Es spricht insbesondere Fach- und Führungskräfte in der Weinwirtschaft an, die ihr Wissen in den Bereichen Personalmanagement, Unternehmensführung, steuerlichen Fragen der Weinwirtschaft und Controlling ausbauen möchten, aber auch allgemein um weinbauliche und oenologische Themen erweitern wollen. Die Fernstudierenden schließen den Studiengang nach vier Semestern mit dem international anerkannten Abschluss Master of Business Administration (MBA) ab. Für das MBA-Fernstudium können sich Studieninteressierte für das Sommersemester 2023 noch bis zum 31. Januar bewerben.Wer sich gezielt in kurzformatigen berufsbegleitenden Zertifikatskursen weiterqualifizieren möchte, kann sich für unterschiedliche Module entscheiden, die mit dem am Markt anerkannten Certificate of Advanced Studies (CAS) abschließen. Hier stehen die CAS-Kurse Weinbau & Oenologie mit den Modulen „Innovative Strategien im Weinbau“ und „Weinsensorik und Weltweinbau“ sowie Marketing in der Weinwirtschaft zur Verfügung. Dieser umfasst die Module „Marketingmanagement“ sowie „Logistik und Vertrieb von Wein“. Beide Kurse können als ein- oder zweisemestriges Studium belegt werden. Anmeldeschluss für das Sommersemester ist der 15. März 2023.Alle Module des MBA-Studiums können auch als Zertifikatskurs belegt werden.Wer erst einmal unverbindlich ausprobieren möchte, wie das Fernstudium abläuft, kann ein oder zwei Module als Schnupperstudium belegen. Die Kosten betragen 500 € pro Modul. Interessierten, die anschließend weiterstudieren, einen CAS-Kurs oder Einzelzertifikatskurs belegen möchten, werden die Kosten für das Schnupperstudium komplett angerechnet. Für das Schnupperstudium sind keinerlei Zugangsvoraussetzungen zu erfüllen – es eignet sich auch für Interessierte ohne Erststudienabschluss und ohne Berufserfahrung, die sich ausgewählte Studieninhalte aneignen möchten. Eine Anmeldung ist bis zum 15.03.2023 möglich.Bei der Durchführung des Fernstudiums wird die Hochschule Geisenheim vom zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund unterstützt. Hier können sich Interessierte online bewerben: www.zfh.de/anmeldung Weitere Informationen zu den Fernstudienangeboten Management in der Weinwirtschaft unter: