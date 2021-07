Fernstudium Logistik - Management & Consulting (MBA) - jetzt informieren

Qualifizierung, Weiterbildung und lebensbegleitendes Lernen sind in einer sich ständig verändernden Arbeitswelt ein bewährtes Mittel zur Karrieresicherung. Wer jetzt eine Weiterbildung im Logistikbereich plant, kann sich am 04. August ab 18.00 Uhr über den berufsbegleitenden MBA-Studiengang informieren. Die Veranstaltung wird virtuell über Zoom durchgeführt, weitere Infos und den Zugangscode erhalten Interessierte auf Nachfrage per Mail unter info@gsrn.de. Anmeldungen zum Studiengang für das Wintersemester 2021/22 sind bis zum 15. August möglich unter: www.zfh.de/anmeldung. Die langjährige Studiengangsleiterin und Professorin an der HWG Ludwigshafen, Prof. Dr. Sabine Scheckenbach, wird den Studiengang, seine Inhalte, den Ablauf und das Gesamtkonzept vorstellen. Studiengangskoordinatorin Annkathrin Scheller erläutert den Teilnehmenden die Zulassungsvoraussetzungen und weitere Rahmenbedingungen.Das Fernstudium Logistik - Management & Consulting (MBA) spricht sowohl Beschäftigte an, die bereits in der Logistik tätig sind, als auch Quereinsteiger, die in den Logistikbereich wechseln und sich entsprechend qualifizieren möchten. Sie erwerben aktuelles Logistik-Fachwissen, um als Führungskraft, Projektleitung oder im Beratungsbereich in Industrie, Handel, Verkehrswirtschaft, Logistikdienstleistung und Unternehmensberatung tätig zu sein.Die berufstätigen Studierenden absolvieren ihr Studium weitestgehend zeit- und ortsunabhängig nach dem Blended Learning Konzept, einer Mischung aus Selbststudium anhand von Studienbriefe und Lernmaterialien sowie Präsenzzeiten. Das Selbststudium wird über eine Onlineplattform (OLAT) fachlich unterstützt. Die Regelstudienzeit des Studiums umfasst fünf Semester. Der Fernstudiengang schließt mit dem international anerkannten Titel Master of Business Administration ab. Absolventen eines Erststudiums bewerben sich nach mindestens einjähriger Berufserfahrung. Bewerberinnen und Bewerber ohne ersten Hochschulabschluss werden nach mindestens dreijähriger Berufspraxis und erfolgreich bestandener Eignungsprüfung zum Studium zugelassen. Fernstudieninteressierte können sich bis zum 15. August 2021 zum kommenden Wintersemester 2021/22 online beim zfh bewerben: www.zfh.de/anmeldung Weitere Informationen unter https://www.hwg-lu.de/... und www.zfh.de/mba/logistik