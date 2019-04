Fernstudium International Business Management (MBA)

Berufstätige, die sich für eine Karriere im internationalen Umfeld vorbereiten möchten, können ab dem Wintersemester 2019/20 den rein englischsprachigen Fernstudiengang International Business Management (MBA) belegen. Sie bauen damit ihre BWL-Kenntnisse aus und erwerben internationale Managementkompetenzen – Fähigkeiten, die gerade in Führungspositionen gebraucht werden. „Wir benötigen in der Führungsebene Generalisten mit hervorragendem allgemeinem betriebswirtschaftlichem Wissen, die nicht von den Expertisen der Spezialisten abhängig sind, sondern selbst fundierte Entscheidungen treffen können“, ist Studiengangsleiter, Prof. Dr. Fritz Unger überzeugt.Das neue englischsprachige Fernstudienangebot vermittelt den Studierenden auf der Basis eines ersten wirtschaftswissenschaftlichen Studienabschlusses, genau das Know-how, das zur Übernahme von Führungsfunktionen und höheren Managementaufgaben unentbehrlich ist. Praxisbezogenes Wissen erwerben sie beispielsweise in den Bereichen Marketing, Unternehmensführung, Internationale Kompetenz und Soft Skills. Darüber hinaus werden im Studium sowohl neueste Erkenntnisse der Managementforschung als auch Forschungsprojekte der Lehrenden vorgestellt.Das viersemestrige berufsbegleitende Fernstudienangebot besteht aus Selbststudienphasen anhand von Online-Studienmaterialen und Lernsoftware. Hinzu kommen ca. 6-10 Präsenztage an der Hochschule in Ludwigshafen, meist freitags und samstags. Hier wird das selbsterworbene Wissen vertieft und in Übungen praxisbezogen angewandt. Absolventinnen und Absolventen haben mit dem akkreditierten MBA-Abschluss beste Karriereaussichten in Industrie, Handel und Dienstleistung – darüber hinaus eröffnet der den Zugang zum höheren Dienst bei öffentlichen Arbeitgebern und berechtigt zur Promotion.Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen führt den Fernstudiengang International Business Management (MBA) in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund durch. Hier können sich Interessierte vom 01. April bis zum 15. Juni 2019 zum kommenden Wintersemester 2019/20 online anmelden: www.zfh.de/anmeldung/ Weitere Informationen unter www.zfh.de/mba/ibm/