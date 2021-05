Fernstudium Elektrotechnik (M.Sc.) und Zuverlässigkeitsingenieurwesen (M.Eng.)

Am Freitag, den 18. Juni 2021 bietet die TH Aschaffenburg von 16:30 – 18:00 Uhr für alle Fernstudieninteressierten eine Informationsveranstaltung an: Das Studiengangsteam stellt die berufsbegleitenden Fernstudienangebote Elektrotechnik (M.Sc.) und Zuverlässigkeitsingenieurwesen (M.Eng.) ausführlich vor. In einer Videokonferenz erfahren die Teilnehmenden alles über die Studieninhalte, den Ablauf und die Organisation des Fernstudiums. Sie haben dabei Gelegenheit live Fragen zu stellen – entweder mündlich oder schriftlich per Chatfunktion. Wer teilnehmen möchte, wird gebeten sich per Mail bei Susanne.hobelsberger@th-ab.de anzumelden, um die Zugangsdaten zum Webmeeting zu erhalten.Ein berufsbegleitendes Fernstudium bietet eine ideale Möglichkeit Job und Weiterbildung zu verbinden und gerade im technischen Bereich, mit einem hohen Bedarf an qualifizierten Fachkräften, auch eine Karrierechance. Für Thomas Buchner war es eine einzigartige Chance: „All das, was nach meinem Technikerabschluss und mittlerweile seit mehr als 15 Jahren im Beruf mein tägliches Brot ist, nämlich Ingenieurtätigkeiten auszuüben, konnte ich hier mit einem entsprechenden Abschluss untermauern.“ Als Zugangsvoraussetzung gelten ein erstes einschlägiges Hochschulstudium und eine anschließende mindestens einjährige Berufstätigkeit. Darüber hinaus gibt es für beruflich Qualifizierte das Masterprogramm „Techniker zum Master“.Das Programm für Techniker ist bislang deutschlandweit beispiellos. Ohne Erststudium können Staatlich geprüfte Techniker aus dem Bereich Elektrotechnik, der Mechatronik und dem Maschinenbau in das Masterstudium einsteigen – zuvor belegen sie einen kostenpflichtigen Vorkurs und legen eine Eignungsprüfung ab. Sie können das Masterfernstudium Elektrotechnik oder Zuverlässigkeitsingenieurwesen belegen. Auch Thomas Buchner, der an den Hochschulen Darmstadt und Aschaffenburg Elektrotechnik (M.Sc.) studierte, profitierte von dieser Möglichkeit.Die Technische Hochschule Aschaffenburg und die Hochschule Darmstadt bieten in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien in Hochschulverbund die beiden berufsbegleitenden Masterstudiengänge an, die auf die Bedürfnisse von vollzeitbeschäftigten Ingenieurinnen und Ingenieuren zugeschnitten sind. Die Studierenden befassen sich im Selbststudium anhand von Studienbriefen und Lerninhalten auf einer interaktiven Lernplattform mit aktuellen technischen Inhalten. Hinzu kommen Präsenzveranstaltungen, die der Vertiefung der Lerninhalte und praktischen Übungen dienen.Für die Einsatzfreundlichkeit und Nutzungsdauer von Produkten stellen Zuverlässigkeit, Funktionale Sicherheit und Qualität einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil dar. Gleichzeitig werden (elektro-)technische Systeme immer komplexer und Hersteller sowie Zulieferer müssen gegenüber Kunden und Behörden deren Zuverlässigkeit über den gesamten Lebenszyklus nachweisen. Dieses praxisorientierte Masterfernstudium rüstet dafür, den Zukunftsthemen der Industrie 4.0 sicherheitskritisch zu begegnen und deren Umsetzung im Unternehmen zu begleiten. Die Absolventen erwerben in sechs Semestern Regelstudienzeit den international anerkannten Studienabschluss Master of Engineering (M.Eng.).Dieser Fernstudiengang richtet sich an Studieninteressierte, die neue Impulse und Perspektiven für ihren Job suchen, Aufgaben in einem neuen technischen Bereich übernehmen oder technisches Wissen vertiefen möchten. Neben aktuellen technischen Inhalten erwerben sie wirtschaftswissenschaftliches Know-how sowie Soft Skills – beides insbesondere für die Übernahme von Führungsaufgaben unentbehrlich. Das Studium ist auf sechs Semester angelegt. Im zweiten Semester stehen drei zukunftsorientierte Vertiefungsrichtungen zur Wahl: Automatisierung, Mikroelektronik oder Energietechnik.Fernstudieninteressierte können sich bis zum 15. Juli 2021 für das kommende Wintersemester 2021/22 beim zfh online bewerben: www.zfh.de/anmeldung Weitere Informationen zu beiden Fernstudiengängen finden Interessierte unter: www.fernmaster.de