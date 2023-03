Fernstudium Digital Finance, Strategie & Accounting MBA

Am Dienstag, den 28. März 2023 sind die Studiengangsleiter Prof.in Dr. Stefanie Hehn-Ginsbach und Prof. Dr. Gösta Jamin gemeinsam mit Vanessa Domke zu Gast bei Markus Jung von Fernstudium-Infos.de. Vanessa Domke hat das berufsbegleitende Fernstudium erfolgreich absolviert – Hehn-Ginsbach und Jamin leiten den Fernstudiengang an der Graduate School Rhein-Neckar (GSRN).In einem Live-Interview stellen die beiden Professoren zu Beginn die Besonderheiten des Fernstudiums vor. Vanessa Domke wird über ihren Bildungsweg und ihre berufliche Situation vor dem Studium berichten sowie ihre Motivation, warum sie sich gerade für diesen Studiengang entschieden hat, darlegen. Markus Jung wird die Studiengangsleiter ebenso nach Inhalten, Schwerpunkten und Vertiefungsrichtungen fragen, wie nach aktuellen Entwicklungen, etwa dem Bereich KI. Weiterhin wird der Ablauf des Fernstudiums, die Methodik der Wissensvermittlung, Planungen für die Zukunft u. v. m. mit den drei Interviewgästen besprochen.Alle Interessierten sind herzlich eingeladen am 28. März 2023 um 19:00 Uhr dem Interview per Livestream unter www.fernstudium-infos.de zu folgen. Hier können sie per Chat Fragen stellen, die gleich beantwortet werden.Weitere Informationen zum Interview, die fortlaufend aktualisiert werden, finden Interessierte unter https://t1p.de/9kefs Der Fernstudiengang Digital Finance, Strategie & Accounting mit dem Abschluss Master of Business Administration (MBA) richtet sich an berufstätige Fernstudieninteressierte, die sich den Herausforderungen der Arbeitswelt 4.0 stellen möchten. Sie qualifizieren sich neben dem Beruf auf hohem akademischen Niveau. Das Studium vermittelt Schlüsselqualifikationen in zentralen Fragen der finanzwirtschaftlichen Unternehmenssteuerung, zu den Studieninhalten zählen Rechnungslegung und Kapitalmarktkommunikation, Change- und Projektmanagement sowie Entwicklung, Implementierung und Überwachung von Unternehmensstrategien. Fachübergreifende Kompetenzen wie Problemlösung, Gesprächs- und Verhandlungsführung, Digitalkompetenz und Coaching runden das Studienkonzept ab.Die GSRN ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG). Das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund unterstützt die Hochschulen des zfh-Verbunds bei der Durchführung von Fernstudiengängen. Beim zfh können sich Studieninteressierte ab dem 02. Mai 2023 für das Wintersemester 23/24 bewerben unter www.zfh.de/anmeldung Weitere Informationen: www.gsrn.de/dfsa und www.zfh.de/mba/finance