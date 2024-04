Fernstudienprojekt des Jahres 2024: Neues zfh-Zertifikatsprogramm nominiert

BioMex, das „Zertifikatsprogramm für fortgeschrittene biomedizinische Expertise BioMex“ ist ein neues Weiterbildungsangebot, das auf Kooperationen zwischen ruandischen und europäischen Bildungseinrichtungen basiert. Ziel ist es, den Biotechnologiesektor in Ruanda auszubauen und Fachkräfte auszubilden. Das innovative Projekt leistet mit kostenfreien Weiterbildungsmodulen dabei einen wesentlichen Beitrag für mehr Chancengleichheit und soziale Gerechtigkeit. Mithilfe europäischer Kooperationspartner soll Ruanda das Ziel, sich zu einem afrikanischen Zentrum für Biotechnologie und Pharmazie zu entwickeln, ermöglicht werden. Das Projekt BioMex hat neben der Qualifizierung von Fachkräften in den Bereichen Wissenschaft, Technologie und Ingenieurwesen die Vision, einen Arbeitsmarkt für pharmazeutische Biotechnologie in Ruanda zu etablieren.Das Fernstudium wird im Blended-Learning-Format als weitestgehend orts- und zeitunabhängige Weiterbildung durchgeführt. Dabei kommen innovative Lehrmethoden mit interaktiven Lernräumen und VR-Technologie für virtuelle Lernphasen zum Einsatz. Online Studienphasen stehen im Wechsel mit Präsenzveranstaltungen an der Universität von Ruanda.Der Bundesverband für Fernstudienanbieter e.V. hat BioMex jetzt zum Fernstudienprojekt des Jahres 2024 nominiert. Voraussetzungen für eine Bewerbung zu diesem Studienpreis waren u.a. eine besondere Serviceorientierung für DistancE-Learning-Angebote für verschiedene Zielgruppen. Darüber hinaus sollte das Konzept einen innovativen Charakter aufweisen. Der „Bildungspreis mit Tradition“ den der Verband bereits seit 35 Jahren auslobt, wird am 06. Juni 2024 auf der LEARNTEC, Europas größte Veranstaltung für digitale Bildung in Karlsruhe verliehen.Das „Zertifikatsprogramm für fortgeschrittene biomedizinische Expertise BioMex“ wird durch die Sonderinitiative „Gute Beschäftigung für sozial gerechten Wandel“ des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gefördert. Die Umsetzung erfolgt durch die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH in Kooperation mit der Hochschule Koblenz und dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund. Das rein englischsprachige Zertifikatstudienangebot richtet sich zunächst an Interessierte in Ruanda. Vom 03. Bis zum 21. April 2024 können sie sich für die ersten Module beim zfh online bewerben: http://www.zfh.de/anmeldung Weitere Informationen: http://www.zfh.de/biomex-registration