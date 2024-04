Erfolgreich ins Management – jetzt informieren

Die Hochschule Kaiserslautern lädt Weiterbildungsinteressierte zu einer virtuellen Informationsveranstaltung ein, um ihre sechs MBA-Fernstudiengänge vorzustellen: Am Mittwoch, den 17. April 2024, ab 17.00 Uhr, haben Studieninteressierte die Möglichkeit, via ZOOM mehr über die verschiedenen fachlichen Ausrichtungen der MBA-Programme zu erfahren.Die Studiengänge, angeboten am Campus Zweibrücken der Hochschule, umfassen Vertriebsingenieur/in, Marketing-Management, Motorsport-Management, Sport-Management, Innovations-Management und Intelligent Enterprise Management. Neben inhaltlichen Details erhalten Teilnehmenden einen umfassenden Einblick in den Ablauf, die Organisation und Zugangsvoraussetzungen der seit vielen Jahren erfolgreich bestehenden Programme.Die MBA-Fernstudiengänge richten sich an Weiterbildungsinteressierte mit einem ersten Hochschulabschluss und mindestens einjähriger Berufstätigkeit nach dem Erststudium. Das flexible Fernstudium ermöglicht es Berufstätigen, sich neben ihrem Job weiterzuqualifizieren und auf Führungspositionen im mittleren und gehobenen Management vorzubereiten. Insbesondere die Schwerpunkte Innovations-Management und Motorsport-Management werden sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache angeboten.Die Hochschule unterstreicht die flexible Struktur des Fernstudiums, die es den Studierenden ermöglicht, ihre Weiterbildung unabhängig von Zeit und Ort zu gestalten. Diese Flexibilität erleichtert es ihnen neben Beruf und anderen Verpflichtungen zu studieren. Auch Arbeitgeber profitieren von ihren studierenden Mitarbeitenden, denn sie können das neu erworbene Wissen unmittelbar in ihrem beruflichen Umfeld anwenden.Alle Interessierten sind zum Webmeeting herzlich eingeladen, sie können sich ohne Anmeldung direkt einloggen unter: https://us02web.zoom.us/j/81092669350?pwd=aUVoQm1ta09JaXFOWmF4MXJsd3o0Zz09#success oder sich bei Martina Fremgen unter Martina.Fremgen@hs-kl.de anmelden. Für alle, die am 17. April verhindert sind, stehen weitere Termine am 22. Mai, 19. Juni und 10. Juli ebenfalls um 17.00 Uhr zur Verfügung.Die MBA-Fernstudiengänge werden in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund durchgeführt.Bewerbungen für das kommende Wintersemester 2024/25 sind ab dem 2. Mai 2024 online möglich unter http://www.zfh.de/anmeldung Weitere Informationen zu allen sechs Studiengängen: https://mba.bw.hs-kl.de