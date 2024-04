Elektrotechnische Fernstudiengänge an der Hochschule Darmstadt

Die Hochschule Darmstadt lädt am Freitag, den 24. Mai 2024 um 16:30 Uhr zu einem Online-Infoabend zu den beiden berufsbegleitenden Fernstudiengängen Elektrotechnik M.Sc . und Zuverlässigkeitsingenieurwesen M.Eng. ein. Weiterbildungsinteressierte erfahren alles über Zugangsvoraussetzungen, Studieninhalte, Ablauf und Studienorganisation und können individuelle Fragen stellen. Alle Interessierten, die dabei sein möchten, werden gebeten sich per E-Mail unter fernmaster.fbeit@h-da.de anzumelden und erhalten anschließend die Zugangsdaten zum Zoom-Meeting.Zuverlässigkeitsingenieurwesen M.Eng. für mehr NachhaltigkeitWas haben sperrige Begriffe wie Zuverlässigkeitstechnik, Qualitätsmanagement und Funktionale Sicherheit mit Nachhaltigkeit zu tun? Die Antwort darauf bietet das berufsbegleitende Fernstudium Zuverlässigkeitsingenieurwesen M.Eng. Hier lernen die Studierenden Mensch und Umwelt vor Fehlfunktionen technischer Systeme zu schützen. Sie setzen sich damit auseinander, wie technische Fehlfunktionen verhindert werden können. Dazu zählt, dass Produkte über einen längeren Zeitraum ausfallfrei funktionieren, weniger Wartung und Reparaturen benötigen und dadurch deutlich nachhaltiger sind. Zuverlässigkeit ist die Grundlage dafür, aus weniger Ressourcen mehr Lebensdauer herauszuholen und damit am richtigen Ende zu sparen. Das praxisorientierte Masterfernstudium vermittelt beispielsweise das erforderliche Know-how dafür, dass etwa immer komplexer werdende (elektro-)technische Systeme über ihren gesamten Lebenszyklus zuverlässig funktionieren.Fernstudium Elektrotechnik M.Sc Der Studiengang Elektrotechnik M.Sc . richtet sich an Interessierte, die ihre Fachkenntnisse erweitern oder in einen neuen technischen Bereich einsteigen möchten. Neben technischen Inhalten werden auch betriebswirtschaftliches Know-how und Soft Skills vermittelt. Vertiefungen stehen für folgende Fachgebiete zur Wahl: Automatisierung, Mikroelektronik, Energietechnik oder Medizintechnik. Die Studiendauer beträgt sechs Semester für Bewerberinnen und Bewerber mit einem Erststudium im Umfang von 180 ECTS. Wer ein Erststudium mit 210 ECTS absolviert hat, kann den Mastertitel in vier Semestern erwerben.Die Studiengänge richten sich an Absolventinnen und Absolventen eines ersten einschlägigen elektro-/technischen Hochschulstudiums mit einjähriger Berufserfahrung nach dem ersten Studienabschluss. Die gesetzlichen Regelungen des Landes Hessen ermöglichen auch Studieninteressierten ohne Erststudium den Zugang zum Masterstudium. Diese Interessiertengruppe kann gleich nach dem Techniker- oder Meisterabschluss mit dem einsemestrigen Vorkurs „Techniker zum Master“ starten.Die Hochschule Darmstadt kooperiert in beiden Studiengängen mit der TH Aschaffenburg und dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund in Koblenz. Studieninteressierte können sich für das kommende Wintersemester ab dem 02. Mai 2024 beim zfh online bewerben unter http://www.zfh.de/anmeldung Weitere Informationen zu beiden Fernstudiengängen finden Interessierte unter: http://www.zfh.de/master/e-technik/