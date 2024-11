Ein besonders schöner Grund zu feiern

63 stolze Absolventinnen und Absolventen feierten am 16. November 2024 ihren mit viel Fleiß und Disziplin erarbeiteten Abschluss „Master of Business Administration“ im MBA-Fernstudienprogramm der Hochschule Koblenz. Der festlich geschmückte Marmorsaal in Bad Ems bot einen denkbar würdigen Rahmen für die rund 180 Gäste der Absolventenfeier.Die ersten offiziellen Glückwünsche erhielten die ehemaligen Studierenden von einem der beiden Studiengangleiter, Prof. Dr. Hansen. Auch der Prodekan des Fachbereichs Wirtschafts- und Sozialwissenschaften am RheinAhrCampus Prof. Dr. Mühlencoert sowie der Präsident der Hochschule Koblenz, Prof. Dr. Stoffel und Prof. Dr. Haderlein, Leiter des Kooperationspartners zfh, ehrten die Absolvierenden in ihren Reden. Sie betonten dabei die besonderen Herausforderungen des berufsbegleitenden Studiums, lobten die Ausdauer und gratulierten zum erfolgreich erworbenen Titel „Master of Business Administration“. Gleichzeitig ermutigten die Redner, diesen akademischen Abschluss als Meilenstein im lebenslangen Lernen zu begreifen und weiterhin flexibel, mutig sowie offen für neue Möglichkeiten und Wege zu bleiben.Aus den Reihen der Absolventen und Absolventinnen sprach abschließend Niklas Meixner. Er blickte auf sein Studium zurück und ging, wie auch seine Vorredner, auf die wichtige und unterstützende Rolle von Familie und Freunden während des Studiums ein. Seine Dankbarkeit dafür fasste er in einem Satz zusammen, den er ihnen von der Bühne aus zurief: „Dieser Erfolg heute ist auch euer Erfolg!“ Herr Meixner durfte sich im weiteren Verlauf des Abends gemeinsam mit Frau Schubert über die Ehrung einer der besten Abschlüsse (Abschlussnote 1,2) freuen. Überboten wurde diese brillante Leistung nur von Vanessa Bauer, die einen herausragenden Schnitt von 1,0 erzielte.Nach dem gemeinsamen Foto, bei dem traditionell die Hüte flogen, startete die Party, bei der so einige bis in die frühen Morgenstunden auch auf der Tanzfläche ihr Durchhaltevermögen unter Beweis stellten.Das berufsbegleitende MBA-Fernstudienprogramm der Hochschule Koblenz wird am RheinAhrCampus in Remagen und in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund durchgeführt. Es zeichnet sich insbesondere durch die verschiedenen Vertiefungsrichtungen aus, die den Studienbewerbern zur Wahl stehen. Dies ermöglicht eine Ausrichtung des MBA-Studiums nach eigenen Interessen und beruflichen Erfordernissen. Unter bestimmten Voraussetzungen ist auch eine Zulassung ohne Erststudium oder Abitur möglich. Die Bewerbungsphase für das Sommersemester 2025 läuft noch bis zum 15. Januar 2025. Die Termine der Online-Informationsveranstaltungen sowie Informationen rund um ein Probestudium sind auf der Seite des MBA-Fernstudienprogramms http://www.mba-fernstudienprogramm.de hinterlegt.Weitere wichtige Informationen hält der Kooperationspartner zfh auf seiner Webseite https://www.zfh.de bereit. Dort ist auch das Online-Bewerbungsportal zu finden.