Ein Feuerwerk der Kulturen – internationale Graduation Night

Die Aufregung und Freude der 47 Absolvent*innen des englischsprachigen MBA-Fernstudiengangs Internationale Betriebswirtschaftslehre – International Business Management sprang auf alle über. Kinder, Lebensgefährten, Eltern – ihre privaten Unterstützer – reisten mit an die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen, um sie zu feiern. Zu Recht: Sie haben neben Beruf und Alltag mit viel Selbstdisziplin ein Masterstudium absolviert. Einige sogar ein Double Degree an der Satakunta University in Rauma Finnland, ENCG/Hassan II Universität in Casablanca Marokko oder UNI – Universum International College in Prishtina Kosovo.Wiedersehensfreude mit Eva Nefen, die den Studiengang an der Graduate School Rhein-Neckar (GSRN) verantwortet und sie von Anfang an virtuell betreut und begleitet hat, und Barbara Foitzik, die sie dabei unterstützt. Feierliche Begrüßung von der Vizepräsidentin für Internationales und Kommunikation der HWG Lu Prof. Dr. Edith Rüger-Muck.Erntezeit hieß es für den ehemaligen Studiengangleiter Prof. Dr. Rainer Busch sowie den aktuellen Prof. Dr. Andreas Gissel, die voller Anerkennung waren und den Abschluss als Startschuss für eine neue Lebensphase betonten.Die GSRN, eine 100%ige Tochtergesellschaft der HWG Ludwighafen, führt das berufsbegleitende Fernstudium seit vielen Jahren erfolgreich in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund durch. Michelle Dohmann-Matthias, die die internationalen Studierenden beim zfh betreut, war mit vor Ort und gratulierte den glücklichen Absolventinnen und Absolventen.Internationale Betriebswirtschaft – International Business Management MBADas Fernstudium Internationale Betriebswirtschaftslehre MBA vermittelt angehenden Führungskräften in vier Semestern maßgeschneiderte Studieninhalte auf wissenschaftlichem Niveau und verbindet diese mit der beruflichen Praxis der Studierenden. Neben den erforderlichen betriebswirtschaftlichen Inhalten werden Soft Skills wie Soziale und Internationale Kompetenz vermittelt, aber auch Wahlmodule in Recht, Soziologie, Finanzwirtschaft oder Makroökonomie angeboten.Interessierte können sich beim zfh wieder zum Wintersemester 2024/25 für das Fernstudium bewerben, ein Quereinstieg in das Sommersemester 2024 ist nach Absprache möglich. Anmeldung beim zfh unter http://www.zfh.de/anmeldung Weiterführende Links: