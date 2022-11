Digitale Prozesse in den Bereichen Finance, Strategie und Accounting verantwortungsvoll gestalten

Die Graduate School Rhein-Neckar (GSRN) informiert Weiterbildungsinteressierte über den berufsbegleitenden Fernstudiengang Digital Finance, Strategie & Accounting mit dem international anerkannten Abschluss MBA Master of Business Administration der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft (HWG) Ludwigshafen. Es stehen zwei Termine zur Verfügung: Donnerstag, der 17. November sowie Donnerstag, der 08. Dezember 2022, jeweils ab 17.00 Uhr. Die Veranstaltungen finden online über ZOOM statt. Die Studiengangsleitung, vertreten durch Prof. Dr. Stephanie Hehn-Ginsbach und Prof. Dr. Gösta Jamin, sowie Programm-Managerin Sophia Richter stellen den Studiengang, seine Inhalte und Abläufe ausführlich vor und beantworten individuelle Fragen. Interessierte werden um vorherige Anmeldung per Mail bei Sophia Richter unter sophia.richter@gsrn.de gebeten, anschließend werden die Zugangsdaten zum Meeting versendet.Die Arbeitswelt 4.0 stellt Berufstätige vor neue Herausforderungen, auf die das MBA-Fernstudiengang seine Studierenden vorbereitet. Dabei erwartet sie eine praxisorientierte Lehre, da beide Studiengangsleiter in Wirtschaftsunternehmen aktiv sind und in Fachpublikationen zu branchenrelevanten Themen veröffentlichen.Das MBA-Studium richtet sich an Hochschulabsolventinnen und -absolventen aller Fachrichtungen, die nebenberuflich eine akademische Qualifizierung in den Bereichen Finance, Strategie, Accounting & Consulting (DFSA) erwerben möchten. Die Fernstudierenden erwerben Schlüsselqualifikationen in zentralen Fragen der finanzwirtschaftlichen Unternehmenssteuerung, der Rechnungslegung & Kapitalmarktkommunikation, des Change- & Projektmanagements sowie der Entwicklung, Implementierung & Überwachung von Unternehmensstrategien. Fachübergreifende Kompetenzen wie Problemlösung, Gesprächs- und Verhandlungsführung, Digitalkompetenz und Coaching runden das Studienkonzept ab.Angesprochen sind Interessierte mit einem ersten Hochschulabschluss und einer mindestens einjährigen Berufserfahrung nach dem Erststudium. Auch beruflich Qualifizierte ohne Erststudium, aber mit mehrjähriger einschlägiger Berufserfahrung, können über eine Eignungsprüfung zum Studium zugelassen werden.Die GSRN, als 100%ige Tochtergesellschaft der HWG, und die HWG Ludwigshafen bieten den Fernstudiengang in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund in Koblenz an. Hier können sich Interessierte bis zum 15. Januar unter https://www.zfh.de/anmeldung für das Sommersemester 2023 bewerben.Weitere Informationen unter www.zfh.de/mba/finance und www.gsrn.de/dfsa