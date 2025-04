Digital Finance, Strategie & Accounting: Führungskompetenzen erwerben!

Der MBA-Fernstudiengang Digital Finance, Strategie & Accounting ist ideal für Berufstätige, die sich auf die Übernahme von leitenden Positionen und eine Karriere im höheren Dienst vorbereiten möchten. Das Angebot vermittelt tiefgehendes betriebswirtschaftliches Know-how und Führungskompetenzen. Die Absolventinnen und Absolventen entwickeln Fähigkeiten in den Bereichen unternehmerisches Denken, Storytelling, Digitalkompetenz und in der Anwendung von Künstlicher Intelligenz. Der MBA wird von der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen in Kooperation mit der Graduate School Rhein-Neckar und dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund durchgeführt.Studiengangsleiter Prof. Gösta Jamin und Stefanie Hehn-Ginsbach stellen das Studienangebot im Rahmen einer Online-Informationsveranstaltung amvor und stehen für Fragen zur Verfügung.Interessierte, die zu einem späteren Zeitpunkt teilnehmen möchten, haben folgende weitere Termine zur Auswahl:Teilnehmende erhalten die Zugangsdaten zu den Veranstaltungen nach vorheriger Anmeldung per E-Mail über Annkathrin Scheller: annkathrin.scheller@gsrn.de Der Masterstudiengang ist auf eine Regelstudienzeit von fünf Semestern ausgelegt. Die Studierenden profitieren von einer hohen Flexibilität: Neben Phasen des Selbststudiums und virtuellen Lerneinheiten finden pro Semester rund acht Präsenztage freitags und samstags vor Ort in Ludwigshafen statt. Bewerbungen für das kommende Wintersemester 2025/26 sind ab Anfang Mai 2025 direkt über das zfh möglich: http://www.zfh.de/anmeldung Weitere Informationen: