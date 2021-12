Das MBA-Fernstudienprogramm am RheinAhrCampus informiert

Wer jetzt mit dem Gedanken spielt, sich neben dem Beruf weiterzuqualifizieren und einen international anerkannten MBA-Abschluss zu erwerben, kann sich am Mittwoch, den 15. Dezember, um 18:00 Uhr ausführlich informieren: Der RheinAhrCampus der Hochschule Koblenz lädt alle Weiterbildungsinteressierten zu einer Online-Informationsveranstaltung ein. Dabei stellt das MBA-Beratungsteam Studieninhalte, Ablauf und die Rahmenbedingungen des Fernstudienprogramms ausführlich vor. Darüber hinaus berichten MBA-Absolventinnen und Absolventen über ihre Erfahrungen im Fernstudium und geben Tipps aus Studierendensicht. Per Live-Chat können die Teilnehmenden direkt Fragen zum Studienangebot stellen. Wer am Zoom-Meeting teilnehmen möchte, wird gebeten den Zugangslink per Mail unter info@mba-fernstudienprogramm.de zu erfragen.Das MBA-Fernstudienprogramm am RheinAhrCampus zeichnet sich vor allem durch eine hohe Flexibilität aus: zeit- und ortsungebunden studieren Berufstätige während der sogenannten Selbststudienphasen, die ca. 75 % des Fernstudiums ausmachen. Sie lernen wann und wo sie möchten anhand von Studienbriefen, E-Learning-Anwendungen und virtueller Lernbegleitung auf einer Lernplattform. Vier bis fünf freiwillige Lehrveranstaltungen je Semester runden das Studienkonzept ab – sie finden in Coronazeiten ebenfalls überwiegend online statt. Nach fünf Semestern Regelstudienzeit erwerben die Absolvierenden den international anerkannten Titel Master of Business Administration (MBA).Der Fernstudiengang vermittelt den Studierenden General-Management-Wissen, betriebswirtschaftliches Know-how und Führungskompetenzen. Ergänzend hierzu eignen sie sich bereits ab dem ersten Semester Spezialwissen in einer von neun frei wählbaren Vertiefungsrichtungen an: Financial Risk Management, Gesundheits- und Sozialmanagement, Leadership, Logistikmanagement, Marketingmanagement, Produktionsmanagement, Public Administration, Sportmanagement oder Unternehmensführung/Finanzmanagement.Das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund unterstützt die Hochschule Koblenz als Kooperationspartner. Hier können sich Interessierte bis zum 15. Januar 2022 online für das kommende Sommersemester 2022 bewerben: www.zfh.de/anmeldung Weitere Informationen unter www.mba-fernstudienprogramm.de und www.zfh.de/mba/fernstudien