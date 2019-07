Chance nutzen: Jetzt noch zum berufsbegleitenden Fernstudium anmelden

Wer sich berufsbegleitend weiterqualifizieren und damit auf den nächsten Karriereschritt vorbereiten möchte, kann sich jetzt noch für ein Fernstudium im zfh-Verbund bewerben. Das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund hat die Anmeldefrist zum kommenden Wintersemester 2019/20 verlängert und nimmt Online-Bewerbungen für viele weiterbildende Master-Fernstudiengänge noch an: www.zfh.de/anmeldung Die Anmeldefrist ist bis zum 31. Juli 2019 und zum Teil noch darüber hinaus verlängert. Fernstudieninteressierte können sich noch für 13 MBA-Fernstudiengänge in unterschiedlichen Ausrichtungen anmelden und für viele Masterfernstudiengänge, wie beispielsweise Informatik, Elektrotechnik, Sicherheitsmanagement oder Facility Management. Wer kein komplettes Masterfernstudium absolvieren möchte, kann sich mit einem Zertifikatsstudium in vielen Bereichen weiterqualifizieren, wie etwa für das Zertifikatsangebot Mediation und integrierte Mediation. Für Bewerber ohne ersten Hochschulabschluss gelten in vielen Fällen abweichende Fristen.Weitestgehend zeit- und ortsunabhängiges Studieren, das in mehrfacher Hinsicht flexibel gestaltet werden kann, macht ein berufsbegleitendes Fernstudium für Berufstätige zur idealen Weiterbildungsmöglichkeit. Dabei spielt eine intensive Studienbetreuung eine große Rolle für den Studienerfolg. Auch bei Arbeitgebern steht berufsbegleitende Weiterbildung hoch im Kurs, da studierende Mitarbeiter meist hochmotiviert sind und zielgerichtet studieren. Sie verfügen über ein gutes Zeitmanagement und haben Organisationstalent – Soft Skills, die in jedem Job gefragt sind. Darüber hinaus können berufstätige Studierende Fälle aus der Praxis im Studium reflektieren und umgekehrt ihre neuen Kenntnisse direkt am Arbeitsplatz einbringen.Weitere Informationen unter www.zfh.de Anmeldung unter: www.zfh.de/anmeldung