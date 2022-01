Bundesweiter Fernstudientag 2022: Hochschule Koblenz macht mit

Am bundesweiten Fernstudientag, am Donnerstag, den 27. Januar 2022 können sich Berufstätige, die sich neben Job und anderen Verpflichtungen weiterqualifizieren möchten, umfassend informieren. Die Hochschulen des zfh-Verbunds haben ein vielseitiges Online-Aktionsprogramm unter dem Motto „Take your Chance – Distance Learning“ zusammengestellt. Die Hochschule Koblenz ist mit dem MBA-Fernstudienprogramm und berufsbegleitenden Studienangeboten aus dem Fachbereich Sozialwissenschaften dabei. Fernstudieninteressierte können an allen Aktionen unverbindlich und kostenfrei teilnehmen. Das komplette Programm des zfh-Verbunds, welches fortlaufend ergänzt wird, ist unter www.zfh.de/fernstudientag/ zu finden.Das Team des MBA-Fernstudienprogramms, das am RheinAhrCampus der Hochschule Koblenz angeboten wird, bietet von 9 – 17 Uhr eine telefonische Beratung für alle Fernstudieninteressierte an: +49 (0) 2642 932-622. Hier können sie Fragen zum Ablauf, zu den Studieninhalten der neun wählbaren Vertiefungsmöglichkeiten, zum Probestudium und den Zugangsvoraussetzungen mit und ohne Erststudienabschluss bzw. ohne Abitur stellen. Anmeldungen für das MBA-Fernstudienprogramm nimmt das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund noch bis zum 31. Januar 2022 online an: www.zfh.de/anmeldung Für den onlinegestützten Weiterbildungsstudiengang Kindheits- und Sozialwissenschaften (M.A.) können sich Interessierte wieder zum kommenden Wintersemester 2022/23 ab Anfang April bewerben. Wer sich vorab informieren möchte, findet zum Fernstudientag eine aktuelle Präsentation auf www.zfh.de/fernstudientag . Auch das Fernstudium Master of Arts Soziale Arbeit (maps), das an der Hochschule Koblenz die Schwerpunkte Kinder- und Jugendhilfe sowie Klinische Sozialarbeit anbietet, ist am Fernstudientag mit Videoangeboten aktiv.Darüber hinaus beteiligen sich vier Bachelor-Fernstudiengänge des Fachbereichs Sozialwissenschaften am Fernstudientag: Bachelor of Arts: Soziale Arbeit bietet eine virtuelle Sprechstunde via Zoom an. Wer sich für das duale Fernstudium Bildung und Erziehung (B.A.) interessiert, kann aus zwei Zoom-Meetings am Vor- oder Nachmittag wählen oder die telefonische Sprechstunde in Anspruch nehmen. Die kindheitspädagogischen Bachelor-Fernstudiengänge Bildungs- und Sozialmanagement mit Schwerpunkt frühe Kindheit (B.A) und Pädagogik der Frühen Kindheit (B.A.) stellen Informationen und aktuelle Präsentationen auf www.zfh.de/fernstudientag zur Verfügung. Für die Bachelorstudiengänge können sich Bewerberinnen und Bewerber wieder zum Wintersemester 2022/23 anmelden.Der Bundesweite Fernstudientag ist eine deutschlandweite Initiative des Bundesverbandes der Fernstudienanbieter e.V. „um einen anbieterunabhängigen Überblick über die Lernmethode DistancE-Learning und deren Abschlussmöglichkeiten zu geben“, so auf den Seiten des Verbandes zu lesen. Mehr zum Fernstudientag 2022: www.fernstudientag.de