Berufsbegleitendes Masterstudium: Bewerbungsphase für das MBA- Fernstudienprogramm startet am 3. Mai

Seit fast zwei Jahrzehnten können Berufstätige am RheinAhrCampus in Remagen innerhalb von fünf Fachsemestern den international anerkannten, akademischen Abschluss Master of Business Administration (MBA) erlangen, ohne beruflich pausieren zu müssen. Für das weitestgehend orts- und zeitunabhängige akkreditierte MBA- Fernstudienprogramm beginnt am 3. Mai die neue Bewerbungsphase. Es zählt zu den größten MBA-Programmen im deutschsprachigen Raum und ermöglicht eine praxisbezogene Weiterbildung auf Masterniveau. Inzwischen haben über 1.300 Absolventinnen und Absolventen dieses Fernstudium erfolgreich abgeschlossen.Aktuell sind am Remagener Campus, der zur Hochschule Koblenz gehört, über 500 MBA- Studierende aus dem gesamten Bundesgebiet eingeschrieben. Sie eignen sich neben Managementkompetenzen Spezialwissen in einer von neun MBA-Vertiefungsrichtungen an: Financial Risk Management, Gesundheits- und Sozialwirtschaft, Leadership, Logistikmanagement, Marketingmanagement, Produktionsmanagement, Public Administration, Sportmanagement oder Unternehmensführung/Finanzmanagement.Die steigenden Studierendenzahlen und jährlichen Evaluationen belegen, dass das Studieren neben dem Beruf wachsenden Zuspruch findet und eine hohe Akzeptanz bei Arbeitgebern genießt. Diese profitieren unmittelbar vom Wissenstransfer und unterstützen vielfach ihre studierenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch temporäre Freistellungen oder durch die Übernahme von Studiengebühren.Begleitend zur Wintersemester-Bewerbungsphase, die bis 15. Juli 2021 in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund läuft, bietet das MBA- Beratungsteam virtuelle Informationsveranstaltungen an. Am 29. Mai, 22. Juni und 6. Juli können sich Studieninteressierte über den Aufbau und Ablauf des Fernstudiums informieren und dabei auch mit MBA-Alumni austauschen, um wertvolle Tipps für eine optimale Selbstorganisation zu erhalten.Als staatliche Hochschule in Rheinland-Pfalz ermöglicht die Hochschule Koblenz den Zugang zu diesem Masterstudium sowohl mit als auch ohne ersten Hochschulabschluss und auch ohne Abitur. Studieninteressierte ohne ersten Hochschulabschluss müssen über spezielle Voraussetzungen und Berufserfahrungen verfügen und zudem eine Eignungsprüfung bestehen, um zum Studium zugelassen zu werden.Detailinformationen hierzu gibt es in den Informationsveranstaltungen und auf der Homepage www.mba-fernstudienprogramm.de . Die Zugangsdaten zu den Online- Veranstaltungen können via E-Mail angefragt werden: info@mba-fernstudienprogramm.de Online-Bewerbungen nimmt das zfh entgegen: www.zfh.de/anmeldung