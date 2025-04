Berufsbegleitend zum MBA: Karrierechancen erweitern

29. April 2025 um 18 Uhr

27. Mai 2025 um 18 Uhr

4. Juni 2025 um 18 Uhr (Sonderinformationsveranstaltung Public Administration)

26. Juni 2025 um 18 Uhr

Berufstätige, die den nächsten Karriereschritt gehen möchten, sollten das MBA-Studium Master of Business Administration am RheinAhrCampus der Hochschule Koblenz in den Blick nehmen: Es bereitet optimal auf die Übernahme von Führungspositionen vor. Die Absolventinnen und Absolventen erwerben Managementkompetenzen und vertiefen ihr betriebswirtschaftliches Know-how. Der MBA zeichnet sich zudem durch eine sehr hohe Flexibilität aus: Die Studierenden können selbst wählen, ob sie an den vier bis fünf angebotenen Präsenztagen pro Semester vor Ort in Remagen teilnehmen. Das MBA-Fernstudienprogramm wird von der Hochschule Koblenz in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund durchgeführt.Das Studiengangsteam beantwortet im Rahmen mehrerer Online-Informationsveranstaltungen alle wichtigen Fragen rund um den Ablauf, Studieninhalte und Rahmenbedingungen. Interessierte erhalten die Zugangsdaten zu den Veranstaltungen nach der Anmeldung über das folgende Formular: https://www.hs-koblenz.de/wiso/mba-fernstudienprogramm/news-termine Folgende Termine werden angeboten:Der Masterstudiengang ist auf eine Regelstudienzeit von fünf Semestern ausgelegt. Studierende haben ab dem ersten Semester die Wahl zwischen verschiedenen Vertiefungsrichtungen: Gesundheits- und Sozialmanagement, Leadership, Logistikmanagement, Produktionsmanagement, Unternehmensführung/Finanzmanagement sowie Public Administration. Bewerbungen für das kommende Wintersemester 2025/26 sind von Anfang Mai bis 15. Juli 2025 direkt über das zfh möglich: http://www.zfh.de/anmeldung Weitere Informationen: