Berufsbegleitend weiterbilden: Human Resource Management M.A.

Mitarbeitende im Personalbereich, die sich berufsbegleitend auf akademischem Niveau weiterqualifizieren möchten, können sich am Freitag, den 05. November 2021 kostenfrei online über den Master-Fernstudiengang Human Resource Management M.A. der Hochschule Koblenz informieren. Das Team des Studiengangs stellt die Studieninhalte, den Ablauf und die Organisation des fünf-semestrigen Fernstudiums ausführlich vor. Die Teilnehmenden können dabei live Fragen stellen – entweder mündlich über Mikrofon oder schriftlich per Chat. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, dem Online-Meeting am 05. November um 14:00 Uhr beizutreten unter: https://zoom.us/join , Meeting-ID: 61373070271 und dem Kenncode 170466.Der Bereich der Human Resources stellt in Unternehmen einen großen Erfolgsfaktor dar, deshalb ist es umso wichtiger, in den Personalabteilungen gut ausgebildete Mitarbeitende zu haben, die die erforderlichen Managementaufgaben verantwortungsvoll übernehmen und durch eine gute Personalpolitik und Unternehmenskultur zum Betriebserfolg beitragen. Das Aufgabengebiet im Personalmanagement hat sich in den letzten Jahren stark erweitert, was die Arbeit im HR-Bereich nicht nur vielfältig, sondern auch herausfordernd macht. Unterschiedliche Bereiche sind zu bewältigen, von operativen Themen der Personaladministration, über die Ausbildung und die Personalentwicklung, das Personalmarketing & Recruiting, aber auch die Wahrnehmung der sozialen Verantwortung für die Unternehmensmitarbeiter.Auf diese Herausforderung bereitet das berufsbegleitende Masterfernstudium vor. Angesprochen sind sowohl Young Professionals, die sich für den HR-Bereich qualifizieren möchten, als auch Personalverantwortliche, die ihre Fähigkeiten weiter ausbauen möchten. Neben Absolventinnen und Absolventen eines ersten Hochschulstudiums haben auch beruflich qualifizierte Angestellte mit mehrjähriger Berufserfahrung im Personalbereich die Möglichkeit, bei Vorliegen bestimmter formaler und beruflicher Voraussetzungen über eine Eignungsprüfung zum Studium zugelassen zu werden.Die Hochschule Koblenz bietet den Fernstudiengang Human Resource Management (M.A.) in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund an. Hier können sich Fernstudieninteressierte ab 02. November 2021 bis 15. Januar 2022 online unter: www.zfh.de/anmeldung bewerben. Für Bewerber/innen ohne Erststudium endet die Frist am 15. Dezember 2021.Weitere Informationen unter: www.zfh.de/master/hrm/ und www.zfh.de/hrm/