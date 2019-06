Berufsbegleitend qualifizieren: Fernstudium Logistics - International Management & Consulting (MBA)

Wer seine Kenntnisse für die internationale Logistikbranche ausbauen möchte, kann sich am Freitag, den 28. Juni 2019 ab 18.00 Uhr online von zuhause oder vor Ort in Ludwigshafen über den Fernstudiengang Logistics – International Management & Consulting (MBA) informieren. Studiengangskoordinatorin Iris Zimmermann wird das rein englischsprachige Studium, seine Inhalte und Abläufe vorstellen und über Zulassung und Bewerbung informieren. Die Studentin Monika Olejniczak, Sales and Business Development Manager bei DB Cargo Eurasia, wird ebenfalls aus Berlin online teilnehmen und über ihre Erfahrungen mit dem Studium berichten sowie für Fragen zur Verfügung stehen. Die Veranstaltung findet vor Ort in der Hochschule, Gebäude B, Raum 321 (3. Stock), Ernst-Boehe-Straße 4 in 67059 Ludwigshafen statt. Interessierte werden um Anmeldung unter iris.zimmermann@hgw-lu.de gebeten und erhalten dann einen Link für die Online-Teilnahme. Alle Interessierten sind herzlich willkommen.Der Fernstudiengang Logistics – International Management & Consulting mit dem Abschluss Master of Business Administration (MBA) bildet in vier Semestern umfangreich und berufsbegleitend für den internationalen Logistikbereich aus und vermittelt den Studierenden das erforderliche Know-how auf akademischem Niveau. Das englischsprachige Studienangebot richtet sich an Absolventen aller Fachrichtungen mit mindestens einem Jahr Berufserfahrung in einem logistiknahen Bereich, die neben dem Beruf ihren nächsten Karrieresprung mit einem Master vorbereiten möchten. Das Studium vermittelt daher ein ganzheitliches Wissen über Logistik und setzt Schwerpunkte auf Methoden des Management und des Consulting. Mit internationalen Themen wie Interkulturelle Kompetenz und International Logistics Consulting bauen die Studierenden zudem ihre Chancen für eine Karriere in einem internationalen Umfeld aus.Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen führt den Fernstudiengang in Kooperation mit dem zfh - Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund durch. Neben Interessierten mit erstem Hochschulabschluss können sich auch beruflich Qualifizierte ohne Erststudium bewerben. Diese werden unter bestimmten Voraussetzungen über eine Eignungsprüfung zum Studium zugelassen. Interessierte können bis zum 30. Juni für das kommende Wintersemester 2019 online beim zfh bewerben unter: www.zfh.de/application/ Weitere Informationen: www.zfh.de/mba/logistics/ und www.mba-limc.de