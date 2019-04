Berufsbegleitend Internationale Logistik studieren - wie geht das?

Am Samstag, den 11. Mai ab 11.00 Uhr informiert die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen weiterbildungsinteressierte Berufstätige über den berufsbegleitenden Fernstudiengang Logistics – International Management & Consulting MBA. Sabine Scheckenbach, wissenschaftliche Leiterin des Studienangebotes und Professorin an der Hochschule in Ludwigshafen, wird diesen auf den internationalen Logistikmarkt ausgerichteten Studiengang, der komplett auf Englisch durchgeführt wird, ausführlich vorstellen und Fragen zum Studienprogramm beantworten. Studiengangskoordinatorin Iris Zimmermann wird den Bewerbungsprozess und die Zulassungsvoraussetzungen erläutern. Die Veranstaltung findet in der Hochschule in Ludwigshafen, Ernst-Boehe-Straße 4, Gebäude B, Raum 321 (3. Stock) statt. Zur besseren Planung wird um vorherige Anmeldung unter iris.zimmermann@hwg-lu.de gebeten. Wer nicht vor Ort sein kann, erhält bei der Anmeldung einen Link für eine Online-Teilnahme.Der Studiengang wird nach vier Semestern Regelstudienzeit mit dem akademischen Grad Master of Business Administration (MBA) beendet. Gute Englischkenntnisse sind für eine Teilnahme erforderlich und werden vorausgesetzt. Das Angebot richtet sich zunächst an Berufstätige mit einem ersten Hochschulabschluss und mindestens einem Jahr Berufserfahrung in betriebswirtschaftlichen oder technologischen Bereichen und dem Wunsch, ihre Kompetenzen um Kenntnisse des internationalen Logistikmanagements und Consultings zu erweitern. Aber auch beruflich Qualifizierte mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Logistikbranche können unter bestimmten Voraussetzungen über eine Eignungsprüfung zugelassen werden und so einen akademischen Abschluss erlangen.Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen führt den Fernstudiengang in Kooperation mit dem zfh - Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund durch. Studieninteressierte können sich bis zum 30. Juni zum kommenden Wintersemester 2019 online beim zfh bewerben unter: www.zfh.de/application/ Weitere Informationen: www.zfh.de/mba/logistics/ und www.mba-limc.de