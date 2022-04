Berufsbegleitend Elektrotechnik oder Prozesstechnik mit Master-Abschluss studieren

Am Dienstag, den 12. April 2022 informiert die Hochschule Kaiserslautern über die beiden Fernstudiengänge M.Eng. Elektrotechnik und M.Eng. Prozesstechnik. In der Veranstaltung erhalten Weiterbildungsinteressierte ab 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr alle wichtigen Details zu diesen beiden Studienangeboten. Für Fragen zu Studieninhalten, Studienablauf, Kosten und Zulassungsvoraussetzungen stehen die Studiengangsleiter, Prof. Dr. Christian Schumann für Elektrotechnik und Prof. Dr. Wulf Kaiser für Prozesstechnik, sowie Studiengangskoordinatorin Miriam Würkner den Teilnehmer*innen zur Verfügung. Die Teilnahme ist online über ZOOM nach vorhergehender Anmeldung unter miriam.wuerkner@hs-kl.de möglich, die Zugangsdaten werden nach der Anmeldung verschickt.Beide Studiengänge umfassen vier Semester: in drei Semestern wird den Studierenden der fachliche Inhalt in Form des Blended Learnings vermittelt, einem Wechsel zwischen Beschäftigung mit den Lehrbriefen durch Selbststudium, Bereitstellung von Online-Materialien über die Lernplattform sowie Präsenzveranstaltungen an der Hochschule. Das vierte Semester dient dem Erstellen der Master-Thesis. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Studiums verleiht die HS Kaiserslautern den akkreditierten und international anerkannten akademischen Grad Master of Engineering (M.Eng.).Die Studiengänge richten sich an Absolvent*innen mit einem fachlich passenden technischen Bachelorstudium und mindestens einem Berufsjahr nach Studienabschluss. Bei ausreichender Qualifikation und mehrjähriger Berufserfahrung können in Rheinland-Pfalz auch Meister*innen bzw. Techniker*innen auf der Grundlage einer Eignungsprüfung für das Masterstudium zugelassen werden.Die Hochschule Kaiserslautern arbeitet bei diesen Fernstudiengängen eng mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund in Koblenz zusammen. Die Zulassung erfolgt immer zu einem Wintersemester nach Anmeldung beim zfh. Bewerbungen sind ab Anfang Mai bis zum 15.Juli 2022 online unter https://www.zfh.de/anmeldung möglich.Weitere Infos zu den Fernstudiengängen unter: