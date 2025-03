Bachelor of Engineering: Jetzt neue Karriereperspektiven entdecken!

Interessierte, die sich auf Führungspositionen im ingenieurwissenschaftlichen Bereich vorbereiten möchten, sollten sich die Bachelorstudiengänge Elektro- und Informationstechnik B. Eng. und Wirtschaftsingenieurwesen B. Eng. der Technischen Hochschule Aschaffenburg näher ansehen. Die beiden Fernstudiengänge eröffnen neue Perspektiven für Berufstätige, die ihre Karriere weiter voranbringen möchten. Die Technische Hochschule Aschaffenburg führt die beiden berufsbegleitenden Bachelorstudiengänge in Kooperation mit der Hochschule Darmstadt und mit Unterstützung des zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund in Koblenz durch.Durch die Kombination aus Phasen des Selbststudiums und Terminen an der Hochschule bieten die beiden Bachelorstudiengänge ein sehr hohes Maß an Flexibilität. Pro Monat finden in der Regel zwei Präsenztage an der Hochschule statt. Dabei profitieren die Studierenden von einem hohen Praxisbezug im Bereich der angewandten Forschung: Die Labore der TH Aschaffenburg werden in die Präsenzveranstaltungen eingebunden und können auch für Studien- und Bachelorarbeiten genutzt werden.Das Studiengangsteam beantwortet alle wichtigen Fragen rund um die beiden Bachelorstudiengänge am. Die Infoveranstaltung findet online via Zoom statt: https://th-ab-de.zoom-x.de/j/66504263286?pwd=6pgx7S3inkUK1Qwf5VlvtEtZRXXcIi.1 Im Anschluss steht der Studiengangleiter Prof. Dr. Jürgen Vaupel den Teilnehmenden für Fragen zur Verfügung.Weitere Infoveranstaltungen werden im Mai und im Juli 2025 angeboten:• Amum 17:30 Uhr ebenfalls online via Zoom: https://th-ab-de.zoom-x.de/j/63839655608?pwd=sTmBb3zcDhSKbfC5VtaDKPpvGGBay8.1 • Amum 17:30 Uhr vor Ort am Campus der Hochschule Aschaffenburg.Die beiden Studiengänge richten sich an Berufstätige und setzen einschlägige Berufserfahrung voraus. Sie können in der Regel innerhalb von acht Semestern abgeschlossen werden. Auch ein Modulstudium kann absolviert werden. Die Bewerbung für die Studiengänge Elektro- und Informationstechnik und Wirtschaftsingenieurwesen ist zum Wintersemester möglich.Weitere Informationen: