Bachelor of Engineering: Jetzt Fernstudienangebote kennenlernen!

Für alle, die eine Karriere im ingenieurwissenschaftlichen Bereich anstreben, Führungsaufgaben übernehmen möchten und dabei Wert auf eine möglichst flexible, berufsbegleitende Weiterbildung legen, hat die Technische Hochschule Aschaffenburg zwei attraktive Bachelorstudiengänge im Angebot: Elektro- und Informationstechnik B. Eng. und Wirtschaftsingenieurwesen B. Eng.Das Blended-Learning-Konzept ermöglicht ein überwiegend zeit- und ortsunabhängiges Lernen: Phasen des Selbststudiums und von meist zwei Präsenztagen pro Monat an der Hochschule wechseln sich ab. Dabei profitieren die Studierenden von einem hohen Praxisbezug im Bereich der angewandten Forschung: Die Labore der TH Aschaffenburg werden in die Präsenzveranstaltungen eingebunden und können auch für Studien- und Bachelorarbeiten genutzt werden.Das Studiengangsteam beantwortet alle wichtigen Fragen rund um die beiden Bachelorstudiengänge am. Die Infoveranstaltung findet i. Im Anschluss stehen die Studiengangleiter Prof. Dr. Jürgen Vaupel und Prof. Dr.-Ing. Michael Mann für die Fragen der Teilnehmenden zur Verfügung.Die beiden Studiengänge richten sich an Berufstätige und setzen einschlägige Berufserfahrung voraus. Sie können in der Regel innerhalb von acht Semestern abgeschlossen werden. Auch ein Modulstudium kann absolviert werden. Die Bewerbung für die Studiengänge Elektro- und Informationstechnik und Wirtschaftsingenieurwesen ist zum Wintersemester möglich. Bewerberinnen und Bewerber, die bereits relevante Leistungsnachweise erbracht haben und direkt in ein höheres Fachsemester einsteigen möchten oder zunächst an einem Modulstudium als Schnupperstudium interessiert sind, können sich noch bis zum 28. Februar 2025 für das kommende Sommersemester anmelden.Die Technische Hochschule Aschaffenburg kooperiert bei diesen Studienangeboten mit der Hochschule Darmstadt. Das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund in Koblenz unterstützt die Hochschulen bei der Durchführung der Fernstudienangebote.Weitere Informationen: