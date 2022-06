Aufstieg ins Management - MBA-Fernstudienprogramm am RheinAhrCampus

Berufstätige mit Aufstiegsambitionen können sich am Mittwoch, den 06. Juli 2022 um 18.00 Uhr ausführlich informieren. Das Team des MBA-Fernstudienprogramms am RheinAhrCampus der Hochschule Koblenz lädt alle Interessierten zu einer virtuellen Informationsveranstaltung ein. Hier wird das Studienprogramm ausführlich vorgestellt und die Teilnehmenden haben in einem interaktiven Austausch die Gelegenheit, sämtliche Fragen zu klären. Des Weiteren gibt ein Alumnibeitrag den Interessierten die Möglichkeit, die Vor- und Nachteile des Fernstudierendenlebens in ungefilterter Form kennenzulernen. Alle Interessierten werden gebeten, sich mit dem Kontaktformular auf der Website www.mba-fernstudienprogramm.de anzumelden.Zufriedene Absolventinnen und Absolventen zeigen, dass sich eine berufsbegleitende Weiterbildung lohnt: Matthias Ripke hat das Studium in der MBA-Vertiefungsrichtung Unternehmensführung/Finanzmanagement erfolgreich absolviert und seinen angestrebten Laufbahnwechsel erreicht: „Das Fernstudium hat sich positiv ausgewirkt, weil mir dies ohne Master-Abschluss nicht gelungen wäre. Der so genannte Laufbahnwechsel ist nur mit einem akkreditierten Abschluss auf Masterebene möglich. Die damit verbundene Möglichkeit, ins Management aufzusteigen, hat mich veranlasst, ein Masterstudium im Bereich Management aufzunehmen“.Das MBA-Studium am RheinAhrCampus vermittelt den Studierenden in fünf Semestern General-Management-Wissen, betriebswirtschaftliches Know-how und Führungskompetenzen. Eine Besonderheit liegt dabei in der Auswahlmöglichkeit von neun Vertiefungsrichtungen. Die Studierenden eignen sich bereits ab dem ersten Semester Spezialwissen in ihrem gewählten Schwerpunkt an. Neben Unternehmensführung/Finanzmanagement stehen Financial Risk Management, Gesundheits- und Sozialmanagement, Leadership, Logistikmanagement, Marketingmanagement, Produktionsmanagement, Public Administration und Sportmanagement zur Verfügung.Die berufstätigen Studierenden bereiten sich weitestgehend orts- und zeitunabhängig in einer Mischung aus Selbststudium, unterstützt durch Studienbriefe und Online-Lernkomponenten, und vier bis fünf freiwillige Lehrveranstaltungen je Semester auf ihren akademischen Abschluss vor.Alle unentschlossenen Interessierten haben die Möglichkeit ein kostenfreies und unverbindliches Probestudium zu belegen, die Anmeldung erfolgt über die Website des MBA-Fernstudienprogramms. Der RheinAhrCampus führt das MBA-Fernstudium in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund durch. Hier können sich Interessierte bis zum 31. Juli 2022 für das kommende Wintersemester 2022/23 bewerben: www.zfh.de/anmeldung Weitere Informationen: www.mba-fernstudienprogramm.de und www.zfh.de/mba/fernstudien